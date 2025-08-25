Revista Dominical

¿Cómo se perdieron 174 joyas de la bóveda de un banco?

Dos señoras tenían sus joyas familiares en una caja del Banco Nacional; el empleado a cargo renunció sin explicaciones.

Por Yeryis Salas

Cuando las señoras María y Paula entraron al Banco Nacional de San Pedro de Montes de Oca, el 2 de diciembre del 2019, esperaban encontrarse con las 174 valiosas joyas que su familia había guardado en la cajita de seguridad número 100.








Banco Nacionalseguridadrobojoyas
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

