¿Cómo opera el equipo especializado en rescates acuáticos de Bomberos de Costa Rica?

La unidad Operativa Rescate Acuatico ( UORA ) de Bomberos en una practica en el Rio San Jerónimo de Esparza Puntarenas. Foto Alonso Tenorio

No es solo en temporada de lluvias cuando se requiere el esfuerzo de la Unidad Operativa de Rescate Acuático (UORA), del Cuerpo de Bomberos, pero ciertamente es cuando se encienden las alarmas.

Es uno de los trabajos más peligrosos que se realizan en Costa Rica, pero el esfuerzo que realizan sus funcionarios requiere que nos detengamos para comprender cómo fucnionan. Reyner Sandoval Naranjo, rescatista coolaborador de la UORA, nos cuenta qué hacen.

—¿Qué es el Equipo de Rescate Acuático (UORA) y qué hacen?

—La UORA es un equipo especializado en la respuesta a emergencias por incidentes de naturaleza hidrológica en los que se vea amenazada la vida humana.

“Nosotros nos especializamos en emergencias que ocurren mayoritariamente en ríos y cataratas. Debido al aumento del senderismo en estos lugares, hay que tener especial cuidado en estas próximas fechas, cuando las lluvias están en aumento”.

—¿Cómo se está preparando la UORA para los casos de senderismo en ríos y cataratas que han ido en aumento, especialmente en esta época lluviosa?

—Al ser un equipo especializado, la Unidad Operativa de Rescate Acuático maneja su propio equipo, independiente del que utilizan los bomberos. Nosotros nos estamos preparando para cualquier emergencia de esta naturaleza”.

—¿Cuándo inició el equipo especializado de rescate acuático?

—La Unidad Operativa de Rescate Acuático inició hace aproximadamente 17 años. Esto debido a las repercusiones que trajo el terremoto de Cinchona, en el que tuvimos que rescatar a más de 1.200 personas en un periodo muy corto de tiempo.

“Tras esto, decidimos tener un equipo especializado aparte de los bomberos que se encargan de los incendios, ya sean forestales o de viviendas”.

La unidad Operativa Rescate Acuatico ( UORA ) de Bomberos en una practica en el Rio San Jerónimo de Esparza Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La unidad Operativa Rescate Acuatico ( UORA ) de Bomberos en una practica en el Rio San Jerónimo de Esparza Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)