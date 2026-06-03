Revista Dominical

¿Cómo opera el equipo especializado en rescates acuáticos de Bomberos de Costa Rica?

Ellos se tiran al agua cuando hace falta. Pero para lograr sus objetivos, requieren exhaustivo entrenamiento.

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Por Sebastián Araya Delgado
unidad Operativa Rescate Acuatico
La unidad Operativa Rescate Acuatico ( UORA ) de Bomberos en una practica en el Rio San Jerónimo de Esparza Puntarenas. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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