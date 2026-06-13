Revista Dominical

Cómo la geopolítica descarriló el inicio del Mundial 2026... y lo que falta todavía

Antes de disputar un solo minuto, varias selecciones, árbitros y delegaciones ya enfrentaron interrogatorios, restricciones de ingreso y controles extraordinarios en un Estados Unidos marcado por tensiones y debates sobre inmigración

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Por Jorge Arturo Mora
El delantero iraquí, Aymen Hussein, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de repesca de la final de las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Irak y Bolivia en el Estadio BBVA.
El delantero iraquí número 18, Aymen Hussein, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de repesca de la final de las eliminatorias. La estrella fue retenida en Chicago. (JULIO CESAR AGUILAR/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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