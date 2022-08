Comida caribeña costarricense: Ponche de maní, la refrescante bebida favorita de Toledo y DJ P

Como parte del reconocimiento y el homenaje a la cultura en el mes histórico de la Afrodescendencia en Costa Rica, en Revista Dominical invitamos a seis personalidades destacadas de la comunidad afrocostarricense para que, a partir de la gastronomía, nos contaran sus historias de éxito.

Los hermanos Toledo y DJ P además de compartir su pasión por la música, también son grandes cocineros, para esta edición especial hicieron un refresante Peanut Punch. Además, el cantante Banton, la diputada Katherine Moreira Brown, el escritor Quince Duncan y la deportista Cheryl Bryden; también abrieron las cocinas de sus hogares para invitarnos a disfrutar de la buena cuchara caribeña.

Los hermanos Toledo y DJ P, artistas nacionales, están muy orgullosos de la mezcla de culturas que corre por sus venas. (Alonso Tenorio)

Comida afrocaribeña costarricense: Relatos y recetas de rondón, Peanut Punch y Johnny Cake

Si hay algo que distingue a los hermanos Toledo y DJ P es su inconfundible buen humor y sabor. Sus nombres los relacionamos con la música tica, ya que son dos referentes del género urbano en Costa Rica.

La mezcla de raíces que recorre en la sangre de estos dos hermanos es un buen ejemplo de la pluriculturalidad que tenemos los costarricenses, algo así como la receta del Irish Moss Peanut Punch que prepararon para mostrar un poco de la gastronomía afro del país.

La mezcla de maní, tres tipos de leche, cerveza negra, avena, canela y nuez moscada con el ingrediente secreto de la sea moss (un alga marina rica en propiedades buenas para la salud), es una de las bebidas más tradicionales de la cultura afro que incluso se le daba a los más pequeños de la casa como un suplemento alimenticio.

La familia Wolbrom Prescod tiene raíces muy variadas: el padre de Toledo y P es judío nacido en Inglaterra, su madre es de Barbados. Toledo nació en Inglaterra, P en Costa Rica pero los dos fueron criados en suelo tico.

El sabor del Peanut Punch (que al agregársele la sea moss cambia su nombre a Irish Moss) es delicioso; una bebida muy refrescante, especial para los días de calor o para departir por las tardes en una reunión familiar.

“Mi abuelo me había enseñado a hacerlo. Cada país del Caribe lo hace diferente, cada uno tiene su toque. En Trinidad y Tobago lo hacen de una manera, en Jamaica de otra, en Limón es el estilo más a lo jamaicano; pero al final la base es la misma”, contó Toledo.

“Los ingredientes tienen muchas funciones, se dice incluso que es afrodisíaco”, agregó P. Esta función la confirmó Toledo al decir que él la toma muy seguido y que ya tiene cuatro hijos.

El toque especial del Peanut Punch es la sea moss, un alga marina. Toledo aprendió la receta de su abuelo. (Alonso Tenorio)

En un pichel de licuadora se agregan todos los ingredientes. Una bolsa de maní sin sal, una taza de avena, media cerveza negra, un poquito de leche condensada, otro poco de leche evaporada y otro más de leche normal. Una pizca de nuez moscada y otra de canela, más hielo.

“La cerveza negra es el ingrediente que le da el kick final”, dijo P.

“La sea moss es un alga de mar que se compra en línea, no es fácil de conseguir. Viene seca y la forma de arreglarla es echarla en agua con limón, se deja toda la noche y al día siguiente se lava y se licúa para que salga ese gel. Tiene un montón de beneficios para el cuerpo”,explicó Toledo.

La cerveza negra es especial para el Peanut Punch. Asegura Toledo que a la receta esta bebida le da un saborcito muy particular. (Alonso Tenorio)

Según el cantante, en su familia la acostumbran a tomar porque es buena para combatir la anemia o la debilidad; también hay quienes la beben como energizante natural.

Mientras la mezcla se licúa, los hermanos recordaron cómo en su casa todas las culturas de las que ellos son resultado siempre fueron importantes para sus carreras artísticas y vidas personales.

“Mi mamá es caribeña de Barbados y mi papá es de Inglaterra, entonces en la casa había dos mundos totalmente diferentes, pero unidos. Lo latino fue como adoptado, todo conjugó bien. En cuanto a la música en la casa sonaba R&B, soca, reggae, Bob Dylan o Queen, era como una olla de carne con un montón de ingredientes y este es el producto que salió de esa receta”, recordó P, quien como su hermano también se dedica a la producción musical en su estudio Ruff & Tuff.

Eso en la parte musical, pero la gastronomía también ha sido fundamental en la promoción de los valores de la familia de estos dos artistas. Incluso, Toledo y P son grandes cocineros y ahora ellos son los encargados en la reuniones familiares de preparar los alimentos para compartir.

Maní, avena, tres tipos de leche, nuez moscada, canela, sea moss y cerveza negra son los ingredientes que le dan sabor y beneficios para la salud en el Peanut Punch. (Alonso Tenorio)

“No es un secreto para nadie que nos gusta comer bien, solo calidad. Pero en torno a la comida siempre destaca lo más importante que es la familia, es lo número uno. Siempre están los abuelos o la gente mayor que son los que hacen la conexión para unirnos a todos”, dijo P.

Ya la preparación está lista; no es necesario tomarse un litro de esta, con un vasito está más que bien. “Hay gente, como mi mama, que le pone huevo crudo, pero a mí esa vara no me cuadra”, agregó Toledo entre risas.

Esta preparación, como mucha de la cultura y las tradiciones afrocostarricenses son parte del ser nacional y, como explicaron los artistas, nace desde una misma cuna: África.

Toledo agregó que toda la música viene de África, los sonidos de los tambores, el patrón del tumpa tumpa que sirve de base para muchos géneros. Al final los cantantes concuerdan en que las raíces de todos son las mismas, pero que las ramas de los árboles crecen en diferentes direcciones.

La buena relación que existe laboral y personalmente entre los hermanos Toledo y DJ P es fruto de la educación cultural y familiar que recibieron en su hogar. (Alonso Tenorio)

“El impacto caribeño en el país es fuerte. La gente cree que en Limón solo es reggae, pero no, la salsa también por ejemplo es muy fuerte. Todo es cuestión de cultura, todos somos la misma vara, aquí la diferencia no es de color, es de cultura. Al fin de cuentas usted creció comiendo picadillo de chayote, nosotros bacalao con jaquí, entonces lo importante es conocer”, dijo el cantante.

Otro punto en el que están de acuerdo los hermanos con los demás invitados a este reportaje gastronómico es la falta de promoción positiva para la región limonense. “Muchas personas van a Puerto Viejo o a Cahuita por el de boca en boca, no porque haya buena publicidad. Tengo amigos que vienen de Europa y cuando compran el tiquete de avión les dicen que no vayan a Limón. Pero quienes van y conocen, quedan enamorados de todo, de la cultura, de la comida y de la buena vibra”, concluyó Toledo.

Las reflexiones de los hermanos son muy válidas y al sabor de un vaso del Peanut Punch tomaron más seriedad.

Ingredientes:

Maní sin sal.

Avena.

Leche condensada.

Leche entera.

Leche evaporada.

Nuez moscada.

Canela.

Cerveza negra.

Sea moss (opcional).

Hielo.

Preparación: