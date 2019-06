Cuando se habla de los 40 años del Centro Comercial del Sur afloran los recuerdos y muy poca gente se asombra de saber que sigue activo. “Yo todavía paso por ahí y veo la Pops y a la gente saliendo con compras”, me dice un compañero de trabajo. “Ahí fue donde me enamoré de los videojuegos: tenían un arcade de Súper Nintendo”, me dice otro.