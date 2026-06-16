Revista Dominical

Celso Borges sobre el Mundial: ‘El futbolista tico debe sentir FOMO de no estar ahí’

El histórico jugador cree que la ausencia de Costa Rica debe convertirse en una motivación para la próxima generación. Mientras tanto, se prepara para vivir su primer Mundial sin la presión de competir

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Por Jorge Arturo Mora
Celso Borges explicó que en Alajuelense no se guardarán nada en su juego por Concacaf.
Celso Borges comparte el récord de mundiales disputados por un costarricense: tres Copas del Mundo.







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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