Caribe Sinfónico busca hacer de la música un instrumento de cambio para la comunidad afrocostarricense

Concierto especial reúne a Orquesta y Coro Sinfónico Nacional con artistas afrocostarricenses, en una velada narrada por Quince Duncan.

Por Fernando Chaves Espinach
El escritor costarricense Quince Duncan ofreció el 29 de agosto una charla en el Centro Nacional de la Música, a la que asistieron 70 integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como compositores y funcionarios institucionales.
El escritor costarricense Quince Duncan ofreció el 29 de agosto una charla en el Centro Nacional de la Música, a la que asistieron 70 integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, así como compositores y funcionarios institucionales. (Caribe Sinfónico/Cortesía de Caribe Sinfónico)







