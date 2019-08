“A mí se me ocurrió, en vista de que era vecino de Pavas y que éramos de alguna forma conocidos, preguntarle: ‘Voy para la final de La dulce vida, será que vos me podés ayudar y me prestas al muñeco Chiricuto. Y me dice Lico Font: ‘Nunca lo he hecho porque Chiricuto para mí es como un hijo, nunca lo he prestado y el único que lo maneja soy yo. Pero por ser usted se lo voy a prestar. ¡Cuídemelo por favor!”, relató Norval.