Revista Dominical

‘Bajo terapia’: De la carcajada a la risa incómoda en el teatro

La comedia del Teatro Espressivo da un giro hacia rincones más oscuros, hasta generar incomodidad y reflexiones profundas en el espectador.

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Por Roger Bolaños Vargas
Lo que inicia como una comedia da un giro hacia rincones más oscuros, hasta generar incomodidad en el espectador. Esto es Bajo Terapia, en el Teatro Espressivo.
La buena ambientación y los detalles en el comportamiento y personificación de los personajes hacen de "Bajo terapia" una obra mucho más interesante. (Andrey Gamboa/Teatro Espressivo)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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