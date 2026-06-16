Astronauta de la NASA captó una espectacular aurora austral desde una cápsula espacial

La aurora austral se curva sobre la Tierra mientras la Estación Espacial Internacional orbitaba sobre el océano Índico, al suroeste de Perth, Australia.

La astronauta de la NASA Jessica Meir registró un inusual video de una aurora austral mientras permanecía temporalmente refugiada, junto con otros integrantes de la misión Crew-12, en una cápsula Dragon de SpaceX acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI).

“A diferencia de las auroras que había visto antes, esta danzaba y serpenteaba directamente debajo de nosotros, ofreciendo un espectáculo extraordinario“, escribió Meir en redes sociales al compartir las imágenes. “Sigo maravillada por este fenómeno etéreo y profundamente conmovedor”.

Las auroras australes son el equivalente, en el hemisferio sur, de las auroras boreales. Se producen cuando partículas cargadas emitidas por el Sol, especialmente durante erupciones solares o eyecciones de la llamada masa coronal, interactúan con el campo magnético terrestre y excitan átomos de la atmósfera.

Jessica Meir comparte imágenes desde misión Crew-12

Al liberar esa energía, estos emiten luz de distintos colores. El verde, predominante en las imágenes de Meir, corresponde a átomos de oxígeno situados entre unos 100 y 300 kilómetros de altitud, explica Smithsonian Magazine.

La observación ocurrió el 5 de junio, mientras la tripulación permanecía por precaución en la cápsula Dragon debido a trabajos de reparación de una fuga de aire en un módulo ruso de la EEI.

Aunque la intervención fue suspendida poco después y los astronautas regresaron a la estación, la maniobra les permitió contemplar uno de los fenómenos más llamativos producidos por la reciente actividad solar.

Las auroras no son exclusivas de la Tierra: también se han observado en otros planetas con atmósfera y campo magnético, como Júpiter, cuyas auroras son las más intensas conocidas del Sistema Solar.