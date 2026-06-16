Revista Dominical

Astronauta de la NASA captó una espectacular aurora austral desde una cápsula espacial

“Sigo maravillada por este fenómeno etéreo y profundamente conmovedor”, dijo la astronauta Jessica Meir.

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Por Fernando Chaves Espinach
La aurora austral se curva sobre la Tierra mientras la Estación Espacial Internacional orbitaba sobre el océano Índico, al suroeste de Perth, Australia.
La aurora austral se curva sobre la Tierra mientras la Estación Espacial Internacional orbitaba sobre el océano Índico, al suroeste de Perth, Australia. (Jessica Meir/NASA)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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