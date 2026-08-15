Así fue como una empresa de Costa Rica diseñó más de un millón de metros cuadrados en seis países

Cerca del 71% de los metros cuadrados diseñados por la empresa INGENYA corresponde a proyectos de la industria médica y farmacéutica

¿Qué requiere una instalación industrial para funcionar mejor? ¿Cómo debe adaptarse el espacio a sus necesidades? Son problemas de diseño, algunos casi quirúrgicos: son materia de ingeniería, arquitectura, diseño y muchas disciplinas entrelazadas. Es un reto para todas las áreas.

Una empresa costarricense especializada en el diseño de instalaciones industriales ya supera un millón de metros cuadrados diseñados en seis países, principalmente para compañías de dispositivos médicos, farmacéuticas y otras industrias de manufactura avanzada. ¿Cómo lo han hecho?

Se trata de Ingenya, una firma fundada en los años 90 que ha desarrollado proyectos en Costa Rica, México, Colombia, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana.

“Ya en 2001 tuvimos nuestro primer proyecto industrial internacional, con Intel en Guadalajara, y después fueron las referencias de clientes y las relaciones construidas a lo largo de los años las que nos fueron abriendo oportunidades en otros mercados”, explicó Manuel Bonilla Trejos, socio fundador de Ingenya.

En 2019, optaron por lanzarse al mercado internacional definitivamente.

¿Qué implica este tipo de diseño?

Actualmente, INGENYA proyecta continuar su expansión internacional, con especial interés en el mercado estadounidense y otros polos globales vinculados a dispositivos médicos y manufactura avanzada, como Irlanda y Singapur. (Procomer/Procomer)

Conforme Costa Rica ha ido explorando el mercado de dispositivos médicos, a lo largo de casi cuatro décadas, los profesionales locales han aprendido la exigencia específica de esta industria.

En Costa Rica operan más de 100 empresas en el sector, con unos 60.000 empleados, según datos recientes de Procomer. Cerca del 71% de los metros cuadrados diseñados por Ingenya corresponde a proyectos de las industrias médica y farmacéutica.

Eso permite a empresas como Ingenya adquirir experiencia con compañías globales. Ellos han formado parte de proyectos para compañías como Bayer y Boston Scientific en Costa Rica. De hecho, por su participación en el diseño de una instalación industrial de Bayer, recibió el reconocimiento Engineering & Technology Partner of the Year 2023 Global Award.

¿Cómo lo lograron? Pues la compañía asegura que fue muy importante definir su especialización en el diseño de áreas críticas y cuartos limpios, espacios que requieren altos niveles de precisión para procesos de manufactura médica y farmacéutica.

“Desde Costa Rica es posible desarrollar capacidades técnicas de alto nivel y competir en proyectos industriales sofisticados dentro y fuera del país” — Manuel Bonilla Trejos, Ingenya

En estos proyectos, la empresa incorpora “criterios de eficiencia energética, sostenibilidad y capacidad de expansión desde las primeras etapas del diseño”. Producir estos insumos exige el control riguroso y las salas limpias, así como la ergonomía para ensamblaje de precisión y la flexibilidad para adaptar líneas automatizadas sin romper la esterilidad.

“Hemos aprendido a trabajar con distintas regulaciones, culturas y condiciones de proyecto, pero manteniendo nuestra capacidad técnica y de diseño desde Costa Rica”, dice Bonilla.

La historia de la compañía comenzó, sin embargo, mucho antes de su llegada a los mercados internacionales. Uno de los proyectos que sus fundadores recuerdan con especial cariño es Lomas de San Rafael, en Escazú, un desarrollo residencial que permitió por primera vez integrar arquitectura e ingeniería bajo un mismo equipo.

Boston Scientific, Coyol, una instalación de 88.818 m². (Andres Garcia Lachner/Cortesía de Ingenya)

“Sin saberlo en ese momento, ahí estaba naciendo una manera de diseñar que después llevamos y especializamos en proyectos industriales. Ver hoy esa misma lógica aplicada en instalaciones de ciencias de la vida y manufactura avanzada, dentro y fuera de Costa Rica, hace que uno vuelva la mirada y diga: por aquí empezó todo”, recuerda Bonilla.

Actualmente, la empresa tiene 40 empleados, el doble de 2019, y mantiene programas de pasantías para estudiantes de colegios técnicos, algunos de los cuales se han incorporado a la compañía.

“Desde Costa Rica es posible desarrollar capacidades técnicas de alto nivel y competir en proyectos industriales sofisticados dentro y fuera del país”, afirma Bonilla.

Estados Unidos es uno de sus principales focos de expansión, mientras que Irlanda y Singapur aparecen entre los mercados de interés por su presencia en dispositivos médicos y manufactura avanzada.

“Creo que ahí ha estado una de las claves: crecer sin perder nuestra forma de trabajar”, concluye Bonilla.