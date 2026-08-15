Áncora

Así fue como una empresa de Costa Rica diseñó más de un millón de metros cuadrados en seis países

Esta compañía ha desarrollado proyectos en Costa Rica, México, Colombia, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana

EscucharEscuchar
Por Jorge Arturo Mora
Actualmente, INGENYA proyecta continuar su expansión internacional, con especial interés en el mercado estadounidense y otros polos globales vinculados a dispositivos médicos y manufactura avanzada, como Irlanda y Singapur.
Cerca del 71% de los metros cuadrados diseñados por la empresa INGENYA corresponde a proyectos de la industria médica y farmacéutica (Procomer/Procomer)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Procomeremprendimientoempresasnegocios
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.