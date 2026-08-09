Revista Dominical

‘Antes era un orgullo ser taxista; ahora estoy ahuevado’, cuenta taxista con 40 años de experiencia

Durante cuatro décadas, don Norberto ha vivido de conducir un taxi por San José. Hoy trabaja hasta 16 horas diarias para pagar una deuda de ¢12 millones

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Por Jorge Arturo Mora
Taxis San José
Muchos taxistas se sienten desesperanzados ante la situación actual de la Fuerza Roja. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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