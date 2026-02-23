Antes del precio, la seguridad: en qué debe fijarse en una clínica antes de operarse

Estas son las condiciones y parámetros que debe cumplir una clínica de cirugías plásticas

Una cirugía plástica no empieza en la sala de operaciones. Empieza cuando el paciente decide dónde hacerlo. Y en ese momento, la diferencia entre un centro formal y uno improvisado puede no ser evidente.

Adriana Corella es una modelo de 34 años de edad. Alta y rubia, de rasgos armónicos y cuerpo proporcionado. Cuenta que hace unos años tuvo “una muy mala experiencia” con un doctor –prefiere omitir su nombre– que le vendió peptonas, utilizadas para tonificar, reafirmar y aumentar el volumen de músculos como los glúteos al estimular la regeneración celular, y ácido hialurónico, para hidratar la piel, lubricar articulaciones y cicatrizar tejidos, pero tuvo malestares inmediatos.​

Cuando Corella llamó a reclamar, el doctor le respondió: “No tienes ácido hialurónico, te puse otra sustancia y deberías sacarla”. Corella solucionó el problema con otro médico, pero le quedó de experiencia consultar en el Colegio de Médicos si el doctor con el que quiere hacerse un procedimiento es especialista en cirugía plástica.​

La modelo Adriana Corella recomienda realizar procedimientos con especialistas. (Cortesía Adriana Cor/La Nación)

El doctor Ronald Pino King, presidente de Amecpre, dijo que en el país hay alrededor de 57 cirujanos plásticos. Solo algunos no han querido formar parte de la asociación, mientras que otros no han sido aceptados por esta entidad debido a que no cumplen ciertos requisitos éticos y morales, como comprometerse a seguir el código de ética y no tener denuncias en el Colegio de Médicos.​

En un mercado donde la oferta crece y los títulos pueden prestarse a confusión, estos son los criterios que marcan la diferencia entre publicidad y respaldo médico real.

Para conocer una clínica que cumpla con los parámetros de seguridad médica, fuimos al consultorio del doctor Pino, presidente de Amecpre y miembro de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos, ubicada en Rohrmoser.​

Es una estructura de una sola planta pero extensa y larga: atraviesa hasta la otra calle. De modo que aquí están separados, por un corredor intermedio o espacio de transición, el consultorio, donde se reciben las consultas iniciales de los pacientes, y la clínica, donde se practican las cirugías mayores.​

Sala de Operaciones para cirugías mayores en Clínica Pino. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En el consultorio existe una sala donde se practican cirugías menores: extirpación de lunares y lesiones cutáneas benignas; resección de quistes sebáceos, corrección de cicatrices, eliminación de verrugas, entre otros. Todo este cuarto, la clínica y el consultorio tienen piso revestido de baldosas de cerámica (no existe alfombra) para que pueda ser lavado y desinfectado constantemente. Los remates inferiores de las paredes (rodapié) no son de pintura, sino también de cerámica, para que no acumulen polvo o bacterias.​

Las puertas de la Sala de Operaciones, y a la par, el espacio de recuperaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El corredor que separa la clínica del consultorio administrativo se encuentra al aire libre para que no se transmitan bacterias entre ambos lados. En la clínica todo luce como en un hospital: blanco, limpio, desinfectado, y no se puede acceder a la sala de operaciones sin una ropa especial y esterilizada.​

Pudimos ver la sala de operaciones desde afuera, en un pequeño jardín interior que está separado por un ventanal de vidrio. Desde ahí se ve una camilla quirúrgica, con sábanas limpias, bajo un brazo de lámpara quirúrgica. A la par hay varios monitores y equipos médicos: torre de anestesia, monitoreo de signos, desfibrilador, pantallas y carros instrumentales con bandejas y equipos.​

Al fondo hay un mueble vitrina con estantes llenos de gasas, paños y material. La parte superior de este mueble, por ejemplo, no es plana, sino que tiene una bajada para poder ser limpiada con facilidad y que no acumule suciedad.​

Todo es de material de acero inoxidable. A la derecha de la imagen se ve una máquina de liposucción. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Todo es de material de acero inoxidable, hasta la amplia puerta batiente de doble hoja, que cuesta entre $4.000 y $5.000. Uno de los detalles que pasa desapercibido es el sistema de aire de flujo laminar: un sistema de ventilación y filtración que hace que el aire se mueva en una sola dirección, a velocidad uniforme y con mínima turbulencia, que sale desde cuatro rejillas en el techo hacia el suelo, para que el aire no rebote como con un aire acondicionado normal, y así evitar que el aire se contamine y mantener el campo quirúrgico lo más estéril posible. Este sistema de aire cuesta $100.000.​

Separada del quirófano se encuentra la sala de recuperaciones, donde están varias camillas, separadas por cortinas de plástico que están 30 centímetros sobre el suelo (medidas estándar de seguridad), cada una con equipos de oxígeno para cualquier caso de emergencia.​ La clínica tiene su propio generador de energía para en caso de falte durante un procedimiento.

Las camas de la sala de recuperaciones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Al final de la clínica hay una puerta trasera, por donde salen las personas luego de las operaciones. Esto para evitar infecciones con las personas que entran a la clínica, pero también por discreción de los clientes, dice el doctor Ronald Pino.​

Luego de la mala experiencia, la modelo Adriana Corella se ha realizado operaciones de nariz, liposucción, caderas y labios, “proporcionadas a los que elegí en su momento”, en la clínica del doctor Pino. Según Corella, el proceso en esta clínica ha sido “seguro y muy profesional, lo que uno busca”.

Actualmente, se puede determinar si un profesional está certificado como especialista visitando la página del Colegio de Médicos, www.medicos.cr, donde se enlistan todos los médicos según especialidad. La otra forma es verificar en el sitio de la Asociación de Médicos Especialistas en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Amecpre), https://amecpre.com/miembros/, donde aparecen los 50 profesionales asociados.​