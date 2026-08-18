Áncora recomienda... Aproveche la Feria del Libro y varias exposiciones gratis

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Este fin de semana comenzará la Feria Internacional del Libro, aunque la cartelera no se queda ahí: hay mucho teatro y artes visuales para disfrutar

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Por Jorge Arturo Mora
Feria Internacional del Libro con su dia de inauguración
La Feria Internacional del Libro vuelve a la Antigua Aduana. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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