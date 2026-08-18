Áncora recomienda... Aproveche la Feria del Libro y varias exposiciones gratis

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Esta semana tiene una agenda cargada de variedad y calidad. A continuación le presentamos algunas recomendaciones culturales por parte de Ancora y Revista Dominical.

Feria Internacional del Libro (FILCR)

Lugar: Antigua Aduana

Detalles: La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR 2026) se llevará a cabo del 22 al 30 de agosto. En esta ocasión, la feria regresará al edificio de la Antigua Aduana, en San José. Para esta edición, Guatemala será el país invitado de honor. La feria integrará, actividades culturales, propuestas gastronómicas, emprendimientos y charlas con autores nacionales y extranjeros. La entrada es gratuita.

Vuelve ‘Bajo Terapia’

Lugar: Auditorio Humboldt

Fecha: 21, 22 y 23 de agosto

Entradas: boleteria.espressivo.cr

Detalles: La obra que provocó carcajadas e incomodidad en el Teatro Espressivo vuelve a exhibirse pero, ahora, en el oeste de San José. Bajo la dirección de Rodrigo Durán, Bajo Terapia pasa lentamente de la carcajada al ridículo y a la incomodidad. Sí, se trata de una comedia, pero ese es solo el principio. Al final, la obra será un espejo para más de uno.

Muestra fotográfica gratuita

Lugar: Centro Cultural de España, barrio Escalante

Fecha: Hasta el 25 de setiembre

Detalles: Ya está abierta al público Anclajes y Derivas, la nueva exposición que del Centro Cultural de España. Curada por el artista y fotógrafo Adrián Arias, la muestra reúne el trabajo de Aarón Ramírez, Alonso Chaves, Andrea Rivera, Daniela Bustamante, Diego Gamboa, Gabriela Téllez, Gregory Jiménez, Jorge Albán, Lilly Arce, Paz Howell y Priscilla Mora, en un diálogo entre fotografía documental, memoria, imaginación y mundo onírico.

Exposición sobre videoarte en el MADC

Lugar: Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

Fecha: Hasta el 13 de febrero

Detalles: Pulsos Elementales: archivos y rituales contemporáneos, activa la colección de videoarte del MADC. La exposición reúne 16 obras de 15 artistas con piezas producidas entre 1999 y 2024.

La película de la semana

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma (2026) - Cine Magaly

Directora: Jane Schoenbrun

Duración: 112 minutos

Reparto: Hannah Einbinder, Gillian Anderson, Jack Haven, Patrick Fischler

La directora estadounidense Jane Schoenbrun ha mostrado un talento excepcional para fusionar dimensiones, fantasía y realidad, una visión saturada de cinefilia y, a la vez, incómodas preguntas íntimas.

‘We’re All Going to the World’s Fair’ y ‘I Saw the TV Glow’ propusieron lecturas delirantes de la realidad saturada de tecnología, nostalgia y relaciones a distancia; múltiples lecturas vinculan ese profundo examen con la experiencia trans de su directora.

Dicho eso, también entretienen: horror, humor y personajes interesantes están presentes siempre, de modo que lejos de ser ejercicios intelectuales, son cintas que se disfrutan y que incomodan.

Con ‘Campamento Miasma’ lo lleva a un nivel de sofisticación mayor, esta vez reflexionando sobre el propio cine, las películas de asesinos que desde los años 70 y 80 también narraron otras formas de vivir el cuerpo, el espanto suburbano estadounidense y la identidad cambiante de una juventud a la deriva. Muy graciosa, extraña, muy propia: imperdible.