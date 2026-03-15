Revista Dominical

Amelia Valverde: ‘En el fútbol femenino nos tocaba cerrar la cancha con plástico negro para cobrar ¢1.000 de entrada’

La exentrenadora de la Tricolor alcanzó un bicampeonato con Monterrey en la liga mexicana y ahora disputa la Copa Asiática al mando de India, sin embargo, con ‘Revista Dominical’ recordó sus momentos más difíciles en el fútbol femenino tico

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Por Roger Bolaños Vargas

Amelia Valverde, quien es indiscutiblemente una de las protagonistas del fútbol femenino costarricense durante la última década, sigue trazando su propia senda, una que la ha llevado a trascender fronteras y paradigmas, ahora, en el fútbol de India.








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La entrevista del domingoRevista DominicalAmelia Valverde
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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