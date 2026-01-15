En India se fijan en una figura de Costa Rica para dirigir su Selección de Fútbol

Amelia Valverde podría volver a ser entrenadora de una selección, pero ahora de la de India.

La costarricense Amelia Valverde tiene avanzadas negociaciones para llegar a ocupar un puesto importante en la selección femenina de fútbol de la India. Aunque no hay claridad sobre cuál sería el cargo, lo cierto es que en el país asiático la ven como una pieza clave para el futuro del equipo.

La Nación consultó medios de comunicación de la India, en los cuales coincide la información sobre la llegada de Valverde; sin embargo, en uno se indica que asumiría como “mentora” de todas las selecciones nacionales, mientras que en otro se señala que tomaría el cargo de seleccionadora mayor.

El medio Hindustan Times señaló que cuenta con fuentes internas en la Federación India de Fútbol que confirmaron la llegada de Valverde.

“Informaron que la costarricense Amelia Valverde probablemente se unirá a la selección de la India para la Copa Asiática Femenina como mentora. Valverde, de 39 años, fue la seleccionadora de Costa Rica en las finales de las Copas Mundiales de 2015 y 2023. Es probable que lleve un entrenador de porteros y un preparador físico, y se una al equipo en Turquía, donde la India jugará tres partidos de práctica contra clubes europeos entre el 18 y el 24 de enero”, se lee en la información.

En ese medio aseguran que la llegada de Amelia sería en condición de asesora.

“Se obtuvo el consentimiento del seleccionador indio, Crispin Chhetri, para los posibles nombramientos, según informó un funcionario de la federación el miércoles. El comité técnico de la AIFF aprobó la propuesta”, añadió la fuente.

Por otra parte, el medio local News N9ne afirmó que Valverde será la nueva seleccionadora.

“A menos de dos meses del inicio de la Copa Asiática Femenina, se le ha dicho a la Federación de Fútbol de la India que considere nombrar a un entrenador extranjero para el equipo nacional absoluto. En una reunión celebrada este miércoles, el comité técnico de la AIFF recomendó a la costarricense Amelia Valverde para el máximo cargo, que actualmente ocupa Crispin Chhetri”.

La Nación intentó localizar a Valverde, pero no respondió los mensajes que se le enviaron.

Amelia Valverde continuaría su carrera como entrenadora fuera de Costa Rica, donde ya dirigió al Monterrey de México y fue campeona de la Liga MX.