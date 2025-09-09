Amelia Valverde recibe una mala noticia en México

La estratega costarricense Amelia Valverde, una de las más laureadas del fútbol femenino mexicano y bicampeona histórica con el Monterrey, recibió una mala noticia.

Las Rayadas, que cayeron por goleada 4-0 ante su archirrival Tigres en el clásico regio femenino, tomaron la decisión de despedir a Valverde tras una temporada marcada por los malos resultados.

De esta manera, Amelia, exseleccionadora de Costa Rica, cerró un ciclo, luego del descontento y de resultados adversos, indicó el medio digital mexicano mediotiempo.com.

La entrenadora llegó al equipo en el Torneo Clausura 2024, reemplazando a Eva Espejo, y rápidamente alcanzó hitos sin precedentes: en su primera temporada conquistó el título del Clausura 2024 y, poco después, el del Apertura 2024, convirtiéndose en la primera entrenadora bicampeona en la historia de Rayadas y de la Liga MX Femenil.

Durante su gestión, Valverde no solo destacó por los campeonatos obtenidos, sino también por su liderazgo y la conexión con el equipo y la afición, consolidándose como un pilar del club regiomontano.

Bajo su mando, Rayadas disputó 88 partidos oficiales, incluyendo competencias como Campeón de Campeonas, Summer Cup y la Copa de Campeonas de la Concacaf. Junto a Amelia también fue destituida su asistente Carla Rossi.

El Monterrey quedó bajo las órdenes de Leonardo Álvarez y su auxiliar técnica Alicia Fuentes, según dio a conocer la institución mediante un comunicado de prensa en el que agradeció la gestión de Amelia Valverde al frente del equipo, que había renovado su contrato hasta finales del 2026.