Fútbol

Amelia Valverde recibe una mala noticia en México

La costarricense Amelia Valverde es una de las entrenadoras más laureadas del futbol femenino mexicano

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Amelia Valverde
Amelia Valverde ganó un bicampeonato con las Rayadas de Monterrey.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Amelia ValverdeMonterrey de MéxicoDespedida
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.