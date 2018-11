“Para serle honesta, los casimires de colores fucsia, naranja o verde, y que saltan a la vista cuando se entra a la tienda, no estarían aquí si mi abuelo estuviera vivo, porque él apostaba más a lo clásico. La verdad es que, en un inicio, yo no estaba muy convencida, pero decidí aceptar la recomendación que me hizo uno de mis tres hijos”, asegura entre risas.