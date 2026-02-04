Albergues de rehabilitación en riesgo de cerrar en plena lucha por la abstinencia: Imágenes de una lucha diaria

Esta galería muestra albergues de rehabilitación que reciben a personas en los días más críticos de la abstinencia. Los espacios reflejan lo que implica dejar las drogas: ansiedad, temblores y contención constante.
Esta galería muestra albergues de rehabilitación que reciben a personas en los días más críticos de la abstinencia. Los espacios reflejan lo que implica dejar las drogas: ansiedad, temblores y contención constante.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.