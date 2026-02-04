Revista Dominical

Albergues de rehabilitación en riesgo de cerrar en plena lucha por la abstinencia: Imágenes de una lucha diaria

Albergues que atienden a personas con adicción enfrentan deudas, deterioro y falta de apoyo mientras sostienen la abstinencia

Por Julián Navarrete Silva

Esta galería muestra albergues de rehabilitación que reciben a personas en los días más críticos de la abstinencia. Los espacios reflejan lo que implica dejar las drogas: ansiedad, temblores y contención constante.








Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

