Acuerdo de París: 10 años después, ¿cuál es el balance para América Latina?

Este diciembre se cumple la primera década del Acuerdo de París, el tratado que orienta la acción contra el cambio climático. ¿Qué sucederá en un contexto adverso para la negociación multilateral? El fantasma de Kioto.

Por Martín De Ambrosio
Ya en junio de 2023, Lula proclamó que la ciudad amazónica de Belém sería sede de la cumbre de 2025 COP30, diez años después de París
Ya en junio de 2023, Lula proclamó que la ciudad amazónica de Belém sería sede de la cumbre de 2025 COP30, diez años después de París







