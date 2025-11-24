Revista Dominical

A cuchillo limpio: una tarde de aventura cevichera con el chef Valerios

El reto era simple: preparar un ceviche peruano. Lo difícil: hacerlo sin llorar por la cebolla, sin quemar el ñame y sin quedar último en el concurso.

Por Julián Navarrete Silva
La cocinasdonde se desarrolló el reto de hacer los ceviches.
La cocina donde se desarrolló el reto de hacer los ceviches. (Cortesía/La Nación)







Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

