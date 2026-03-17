10 consejos para dormir mejor cada día

Dormir mal es universal. Nos aqueja a todos. El problema es cuando se convierte en algo recurrente. Dichosamente, hay médicos y científicos que se dedican a estudiarnos para darnos consejos. Así es como podemos dormir mejor.

Con ocasión del Día Mundial del Sueño, el 13 de marzo, conversamos con la destacada doctora Lilliana Estrada, de SleepMed, para que nos diera algunos consejos para dormir mejor.

Lo primero es planificar mejor la hora de despertarnos. “Eso de poner el despertador muchas veces afecta más al sueño. Es mejor poner un despertador final único que poner siete o cinco alarmas que nos van despertando desde una hora antes y que hacen que ese sueño de esa última hora sea peor, porque lo que hacen las alarmas es fragmentar el sueño todavía más”, detalla.

La Dra. Lilliana Estrada fue premiada por promover y concientizar sobre la salud del sueño de los costarricenses por la World Sleep Society; es delegada allí por nuestro país. (SleepMed/Cortesía de Lilliana Estrada)

Repasemos algunos consejos con la doctora.