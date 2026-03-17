Revista Dominical

10 consejos para dormir mejor cada día

Con ocasión del Día Mundial del Sueño, el 13 de marzo, conversamos con la destacada doctora Lilliana Estrada, de SleepMed, para que nos diera algunos consejos para dormir mejor.

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Por Fernando Chaves Espinach
'Teasing a Sleeping Girl', de Gaspare Traversi, ca. 1760.
'Teasing a Sleeping Girl', de Gaspare Traversi, ca. 1760. (Metropolitan Museum of Art/Metropolitan Museum of Art)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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