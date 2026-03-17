10 consejos para dormir mejor cada día

Dormir mal es universal. Nos aqueja a todos. El problema es cuando se convierte en algo recurrente. Dichosamente, hay médicos y científicos que se dedican a estudiarnos para darnos consejos. Así es como podemos dormir mejor.
Con ocasión del Día Mundial del Sueño, el 13 de marzo, conversamos con la destacada doctora Lilliana Estrada, de SleepMed, para que nos diera algunos consejos para dormir mejor.
Lo primero es planificar mejor la hora de despertarnos. “Eso de poner el despertador muchas veces afecta más al sueño. Es mejor poner un despertador final único que poner siete o cinco alarmas que nos van despertando desde una hora antes y que hacen que ese sueño de esa última hora sea peor, porque lo que hacen las alarmas es fragmentar el sueño todavía más”, detalla.
Repasemos algunos consejos con la doctora.
- Establecer un horario de acostarse y levantarse bastante regular.
- Evitar el uso excesivo de alcohol al menos 4 horas antes de irse a la cama y además no fumar.
- Evitar bebidas con cafeína al menos 6 horas antes de irse a la cama.
- Tratar de comer (liviano) dos o tres horas antes del sueño.
- Hacer ejercicio regularmente, pero evitar hacerlo al menos tres horas antes de irse a la cama.
- Procurar que el cuarto sea fresco, con temperatura más o menos entre entre los 20 y los 24 ºC. Debe ser lo suficientemente oscuro y tanto el colchón como la ropa de cama deben ser cómodos.
- Evitar los lugares muy ruidosos; si se vive en espacios así, hay que buscar cómo bloquear ese exceso de sonido, por ejemplo, con tapones.
- Hay que evitar pasar mucho tiempo en cama cuando no se está durmiendo. No es su oficina.
- Disminuir las luces o la intensidad de la luz o poner luces cálidas en la casa al menos dos horas antes de dormir, Además, tener al menos una hora que sea un un momento en el cual podamos estar tranquilos: leer, ver algún documental, escuchar algún podcast (o sea, no me lo puedo llevar a la almohada...).
- Finalmente, evitar las pantallas, que dan luz blanca y azul, al menos hora y media antes de acostarse.