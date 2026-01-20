Zaldívar, José Alvarado, Doryan, Toril... Óscar Ramírez habla de los delanteros que llegaron y se fueron de Alajuelense

Óscar Ramírez se refirió a algunas de las características de José Alvarado que a él le llaman la atención.

Óscar “Macho” Ramírez habló públicamente por primera vez sobre José Alvarado, el delantero de 27 años que se convirtió en la adquisión más reciente de Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico del campeón nacional no adelantó si le dará minutos este miércoles 21 de enero, cuando los rojinegros visiten a Cartaginés en el Estadio José Rafael “Fello” Meza; pero sí se refirió con detalle al futbolista.

“Lo de Alvarado es un muchacho muy interesante, me gusta mucho la manera del golpeo de balón. Es decir, la definición que tiene es muy buena. Aparte, es un muchacho inteligente, capta rápido y yo creo que se puede adaptar a lo nuestro”, afirmó Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al juego entre Cartaginés y Alajuelense.

Dijo que ahora nada más bien tiene que definir en qué momento lo puede necesitar, porque este semestre presenta una cantidad considerable de partidos.

“Como también aparece el Torneo de Copa y ya teníamos ciertos espacios que se nos vuelven a recargar, vamos a ocupar de muchachos. No sabemos si pasa alguna lesión, de alguno de los dos muchachos, de Ronaldo Cisneros o de Ángel Zaldívar”, apuntó.

Agregó que con José Alvarado y con cualquier futbolista que esté incorporándose al equipo, tienen que ir poco a poco, y que lo ideal sería con entrenamientos.

“Pero vuelvo al mismo tema, son muy pocos los trabajos que tenemos de cancha. Por ahí hemos hecho trabajos de definición, de centros, que es otro de los factores que necesitamos afinar y resalto lo de él en definición, muy bien en el golpeteo, es incisivo”, argumentó el “Macho”.

Además, contó qué fue lo que más le llamó la atención de José Alvarado cuando lo vio de cerca con Sarchí, entrenándose en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

“Es el olfato, que uno dice: ‘¡Caramba! ¿De dónde apareció? Y esa parte da para pensar desde el primer momento que lo vimos que nos puede ser muy útil, y máxime ahora con esto de los partidos que se recargan, para ver cómo lo manejamos. Una cosa es lo que yo vea y otra lo que pueda explanar en la cancha”, mencionó el estratega de la Liga.

¿Jugará Ángel Zaldívar?

Mientras hablaba de los hombres de ataque de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez admitió que probablemente Ángel Zaldívar tenga algunos minutos este miércoles en el “Fello” Meza.

Como lo informó La Nación, desde el lunes, el compatriota de Ronaldo Cisneros recibió su permiso de trabajo. Y ya quedó inscrito ante la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut).

Ángel Zaldívar, aunque se entrenaba por aparte, tenía cerca de un mes de no hacerlo en cancha como tal y en Alajuelense están tratando de adaptarlo rápido en lo físico.

“También dándole el conocimiento de lo que queremos hacer y me imagino que por ahí la gente ya quiere resultados. En esa parte yo creo que muchas veces hay que explicarle a la gente lo que implica eso, porque ya ven a dos mexicanos, a estos muchachos que han jugado a ese nivel, y ya los quieren ver de una vez.

”Y esa parte muchas veces tiene su costo. Vamos a ver si se adapta rápido. Ojalá, sería bienvenidísimo para nosotros eso. Y si no, darle su espacio, igual que lo tuvo Ronaldo”, destacó Óscar Ramírez.

¿Qué pasó con Doryan Rodríguez y Alberto Toril?

Óscar Ramírez explicó que el cuerpo técnico hizo un análisis junto a la gerencia deportiva sobre cómo se podría reestructurar el equipo, con la intención de que sea más competitivo. A partir de eso, se hicieron movimientos.

“En algún momento con Doryan Rodríguez lo trajimos, le dimos oportunidad y características que hablé mucho con él. Yo le hablaba un poquito más de ser malicioso, de que el centrodelantero tiene que estar olfateando”, recordó el “Macho”.

Al atacante que fue cedido a préstamo a Puntarenas FC lo definió como un jugador muy obediente, pero que “no tiene esa malicia, que es la que se ocupa, y era una de las observaciones”.

El técnico contó que vio progresión en el jugador, principalmente a la hora de estar intuyendo la parte de la movilidad, de en qué momento intentarlo.

“Por ahí nos ayudó mucho y en el partido contra Olimpia hizo un trabajo muy bueno, de cambio”, citó sobre Doryan Rodríguez, quien hoy está en el Puerto y se estrenó en el Clausura 2026 con un gol ante Saprissa en Tibás.

Mientras que en el caso de Alberto Toril, el español sigue siendo parte de Alajuelense, pero no está en los planes.

“Lo de Toril fue que en este semestre casi no tuvo participación, estuvo lesionado y las características de él, de acuerdo a las características que nosotros queremos son un poquito más diferentes. Se habló con el gerente y él dijo que sí, entonces se optó por eso”, apuntó Óscar Ramírez.

Como es su política habitual, la Liga no da su planilla por cerrada hasta que cierre el mercado. Los rojinegros continúan en la búsqueda de un cuarto refuerzo. Y el tiempo límite para inscribir jugadores es el 3 de febrero.

