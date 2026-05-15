Zafarrancho en semifinal deja fuerte sanción a cinco jugadoras de Alajuelense: estos son los castigos

Fabiola Villalobos y María Paula Arce son dos de las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense que fueron sancionadas tras la semifinal.

Aquellas escenas bochornosas, lamentables y pocas veces vistas en el fútbol femenino que se presentaron el lunes anterior, en el partido semifinal donde Dimas Escazú venció 1-0 a Liga Deportiva Alajuelense, no las pasó por alto la Unión Femenina de Fútbol (Uniffut).

Las leonas tuvieron una mala noche y en ese partido no solo quedaron eliminadas, sin opción a buscar la décima corona al hilo; sino que molestaron a muchos aficionados por el zafarrancho que se produjo en los minutos finales.

Fue un cierre caótico, con problemas dentro de la cancha, gritos, empujones y hasta provocaciones por parte de uno y otro bando.

Ahora, hay consecuencias... Al analizar lo que pasó, la Unifutt dictó castigos contra cinco futbolistas de Alajuelense y una jugadora de Dimas Escazú.

Ya quedaban pocos minutos y Noelia Bermúdez perdió la cabeza. La guardameta de la Liga intentaba hacer un saque de puerta, pero María Fernanda Figueroa no se lo permitía.

Luego de que lo ejecutó, enojada y fuera de sí, la rojinegra se fue a buscar a la atacante, la empujó y la botó. Fue entonces cuando Noelia recibió la tarjeta roja.

A raíz de eso, desde la banca, Fabiola Villalobos también salió expulsada, porque se enojó ante lo que estaba pasando en la cancha.

Todo eso terminó de calentar los ánimos y en medio de la frustración en un equipo que no está acostumbrado a perder —y que no es una situación que justifique lo ocurrido—, se presentó el caos al final, cuando la sentencia ya estaba dada: Dimas Escazú a la final y Alajuelense eliminado.

Ante todo lo ocurrido, la sanción más fuerte recayó sobre Noelia Bermúdez. La guardameta de la Liga recibió un castigo de ocho partidos de suspensión.

Fabiola Villalobos no podrá jugar los próximos cinco encuentros de las leonas; a Gabriela Guillén y a María Paula Coto les impusieron una sanción de cuatro fechas y a María Paula Arce le dieron un castigo de dos juegos. En el bando de Dimas Escazú, Fabriela Barrantes deberá purgar dos partidos de suspensión.

Por parte de la Liga, todas las sancionadas son jugadoras experimentadas, seleccionadas y mundialistas.

Sin que se dictaran los castigos, Noelia Bermúdez se pronunció dos veces en su cuenta de Instagram. Primero lamentó la eliminación de la Liga y dijo sentirse “quebrada”.

Horas después del primer mensaje y a inicios de semana, la guardameta se refirió a la expulsión: “¿Estuvo mal? Terrible. Como seres emocionales que somos, algunas veces actuamos a partir de ellas; unas veces más serenas y otras un poco menos.

”Aunque fue cansado escuchar todo el rato que esa persona estuvo calentando, como le decía ‘barbaridades’ a una compañera nuestra, no fue la forma correcta de reaccionar. Aunque en el camino nos veamos con situaciones como esa, está en nuestras manos qué decisiones tomamos al respecto”, apuntó Noelia Bermúdez.

También indicó que como una persona que intenta ser racional la mayor parte del tiempo, aprenderá de esto.

“Seguiré trabajando y mejorando para que no vuelva a sucederme ni en el deporte, menos fuera de él”, citó Noelia Bermúdez.

Este fue el pronunciamiento que hizo Noelia Bermúdez tras su expulsión. (Instagram Noelia Bermúdez/Instagram)

Por su parte, en Dimas Escazú emitieron un comunicado, en el que dicen: “Nuestras jugadoras —como es entendible por lo logrado esa noche— se encontraban celebrando junto a la afición el pase a la final, cuando varias futbolistas del equipo rival se trasladaron hasta ese sector del estadio para ofender verbalmente y empujones a nuestras jugadoras y al cuerpo técnico.

”Como institución, lamentamos profundamente este tipo de situaciones, las cuales no representan los valores del fútbol femenino ni de la sana competencia. En Dimas Escazú seguiremos trabajando con respeto, compromiso y en pro del crecimiento de nuestro fútbol”.

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