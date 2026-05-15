Puro Deporte

Zafarrancho en semifinal deja fuerte sanción a cinco jugadoras de Alajuelense: estos son los castigos

Cinco jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense y una de Dimas Escazú fueron castigadas tras trifulca en partido donde las leonas quedaron eliminadas

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Por Fanny Tayver Marín
Fabiola Villalobos y María Paula Arce son dos de las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense que fueron sancionadas tras la semifinal.
Fabiola Villalobos y María Paula Arce son dos de las jugadoras de Liga Deportiva Alajuelense que fueron sancionadas tras la semifinal. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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