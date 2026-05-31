Yokasta Valle: ‘Lourdes es una rival incómoda, aunque también es un poco sucia’

La boxeadora Yokasta Valle no podía ocultar su desilusión. Durante nueve asaltos había trabajado para obtener la victoria ante la mexicana Lourdes Juárez, pero en los últimos dos minutos del combate todo cambió para la costarricense.

Yoka perdió por decisión dividida ante Juárez, quien retuvo su título de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Para la tica fue la cuarta derrota de su carrera profesional, mientras que para la azteca representó su triunfo número 40.

El combate se desarrolló este sábado en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, en la velada organizada por la empresa Most Valuable Promotions (MVP),

De acuerdo con Valle, quien mantiene el título mundial de las 105 libras del CMB —ya que no estuvo en juego durante la pelea—, fue un gran combate, aunque lamentó algunas situaciones ocurridas sobre el cuadrilátero y la actitud de su rival, según comentó en un video enviado por el periodista José Pérez.

Yokasta Valle habla de su derrota ante Lourdes Juárez

“Me siento triste. Uno siempre quiere ganar. A nadie le gusta perder, pero son cosas que pasan. Hay que levantarse, seguir adelante y enfocarse en lo que viene. Fue una gran pelea, a pesar del corte en el último round. En esa caída, lo que pasó fue que se me dobló el pie, pero bueno... contó como caída”, expresó Valle con tono sarcástico.

Yokasta también aseguró que no comparte el criterio del juez que la vio perder el combate e inclinó la balanza a favor de Juárez. Además, señaló que la réferi argentina designada para la pelea carecía de experiencia para un enfrentamiento de esa magnitud.

“Lourdes es una rival incómoda, que se cambiaba constantemente de guardia, de derecha a zurda, aunque también es un poco sucia. Sabíamos que eso podía pasar y siempre traté de evitar los cabezazos (le ocasionó un corte profundo debajo de su ceja izquierda). Creo que a la réferi también le faltó experiencia”, dijo Valle.

Los primeros asaltos fueron muy complicados para Yokasta Valle, ante el buen boxeo que mostró la mexicana Lourdes Juárez. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Yokasta Valle y la caída irreal

La pugilista nacional indicó que no pretende poner excusas, pero considera que hubo situaciones puntuales que cambiaron el rumbo del combate. A su criterio, había dominado buena parte de la pelea, pero al final pesó todo lo ocurrido en los últimos dos minutos.

“En el décimo round, Panda (Jacob Najar) me dijo que había que tirar todo porque era el asalto de campeonato mundial. Así fue, lo di todo. Estábamos en pleno intercambio de golpes cuando llegó ese cabezazo”, relató Valle, mientras buscaba una explicación al resultado adverso.

La deportista continuó con su análisis, tratando de asimilar una derrota que, al menos antes del décimo episodio, no contemplaba.

“Salimos con todo a buscar la pelea y, en medio del intercambio de golpes, llegó el cabezazo. Después vino otro intercambio y se dio la caída, que para mí no fue real. La jueza no quiso ver la repetición, aplicó la cuenta de protección y terminó la pelea. Son cosas que pasan y al final perdí”, aseguró.

Por su parte, el promotor de Yokasta Valle, Mario Vega, reconoció que la pugilista no tuvo su mejor noche, situación a la que se sumó todo lo ocurrido en el décimo asalto, lo que terminó influyendo en el resultado final.

“Yoka no tuvo un buen inicio de pelea ante Lourdes Juárez. No se encontró cómoda ni logró establecer la distancia que es tan importante en el boxeo. Sin embargo, a partir del cuarto round presionó el acelerador y nos mostró a la Yoka aguerrida que siempre va al frente. Hasta el décimo episodio, para nosotros, ella iba arriba en las tarjetas”, indicó Vega.

En cuanto al futuro de la campeona costarricense, Vega explicó que primero se tomará unos días de descanso y vacaciones. Posteriormente analizarán los próximos pasos, entre ellos una eventual defensa de su título mundial de las 105 libras.

Además, no descartó una posible revancha ante Juárez, aunque señaló que será una decisión que deberá evaluarse junto con la boxeadora y su entrenador, Jacob “Panda” Najar.