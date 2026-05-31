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Yokasta Valle: ‘Lourdes es una rival incómoda, aunque también es un poco sucia’

Yokasta Valle habló tras la derrota ante la mexicana Lourdes Juárez y sobre los dos fatídicos minutos finales del combate

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Por Juan Diego Villarreal
EL PASO, TEXAS - MAY 30: Yokasta Valle during her WBC Jr Flyweight championship bout at El Paso County Coliseum on May 30, 2026 in El Paso, Texas. Ed Mulholland/Getty Images/AFP (Photo by Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Yokasta Valle sufrió un corte muy profundo, tras un cabezazo de la mexicana Lourdes Juárez. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)







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Yokasta ValleLourdes JuárezPelea del título Mundial de las 108 libras del CMB
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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