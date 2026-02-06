Puro Deporte

Yokasta Valle lanza nocaut: ‘Yo elegí representar a Costa Rica; eso a mí me hace más tica que cualquiera’

Yokasta Valle se sinceró en un pódcast con el periodista Yashin Quesada. La campeona mundial afirma que representa hasta a quienes la critican

Por Fanny Tayver Marín
Yokasta Valle consiguió la primera defensa del título en Miami, Estados Unidos.
Yokasta Valle se declara orgullosamente costarricense, porque ella lo decidió. (@mostvaluablepromotions/Most Valuable Promotions)







