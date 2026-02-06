Yokasta Valle lanza nocaut: ‘Yo elegí representar a Costa Rica; eso a mí me hace más tica que cualquiera’

Yokasta Valle nació en Matagalpa, Nicaragua; pero es ciudadana costarricense por naturalización y se siente muy orgullosa de eso.

La seis veces campeona mundial de boxeo lo dejó más claro que nunca, al hablar del tema sin filtros, fuera del ring, pero con el corazón, en el pódcast del periodista Yashin Quesada.

Cuando él le manifestó que algunos ticos dicen: “Yokasta es nica” y que ocurre a la inversa con nicaragüenses que expresan: “Yokasta es tica”; ella misma agregó que se puede incluir otra versión: “Hasta los mismos nicaragüenses dicen esa es nica”.

La pugilista manifestó que no sabe si habrá personas que creen que ella “los traicionó”, porque con todos los triunfos que ha tenido y es de Nicaragua, pero en realidad ella eligió ser de Costa Rica.

“Se pelean por mí y tranquilos, porque al final, en el nivel que estoy, nadie sabe en Estados Unidos si es de Nicaragua, de Costa Rica o panameña. Al final, ahí somos latinos, ahí nos ven igual. A veces hasta me dicen que si soy mexicana, o que si Costa Rica es una isla”, manifestó Yokasta Valle.

Aunque lleva la bandera de Costa Rica, recalcó que cuando sube al cuadrilátero es una exponente que representa a los latinos.

Para Yokasta Valle es un orgullo mostrarle la bandera de Costa Rica al mundo. (Marvin Caravaca)

“En redes sociales que digan (ticos) que es nica y que no nos representa y yo... Bueno, ¿usted qué hace por Costa Rica? A veces ni siquiera se preocupan por una basura que tiran al piso, o qué hacen ellos; mientras yo sé qué es lo que hago, al representarlos a cada uno de ellos.

”Al que me critica también lo represento, entonces a mí no me afecta. Simplemente la gente que dice buenos comentarios ponen: ‘Gracias Yoka por haber nacido en Nicaragua y representarnos’. Eso vale muchísimo, porque yo lo elegí”, afirmó Yokasta Valle.

Insistió en que como nació en Nicaragua y tiene sus papeles costarricenses, perfectamente también pudo haber dicho que representaba a Nicaragua.

“Pero yo lo decidí; eso a mí me hace más tica que cualquiera que todos, simplemente nacieron aquí y no eligieron; mientras que yo elegí representar a Costa Rica”, reiteró Yokasta Valle con mucha determinación.