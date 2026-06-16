Yeltsin Tejeda tiene nuevo equipo y no es el que se creía: esto dijo en su sorpresiva presentación

Yeltsin Tejeda afirmó que está muy contento con la decisión que tomó y pretende mostrar un nivel alto en el Torneo de Apertura 2026.

Parecía que Inter San Carlos sería el destino de Yeltsin Tejeda tras su salida de Herediano. Sin embargo, el rumbo del exmundialista es otro y fue presentado la noche del lunes 15 de junio de manera inesperada.

El mediocampista es uno de los refuerzos de Puntarenas FC para la campaña venidera.

“Estoy feliz y agradecido con Puntarenas, porque desde enero hubo un acercamiento y en ese momento no se pudo; pero hablamos un poco y me siento muy contento de estar aquí. Hubo bastante interés, me gusta el proceso que hay”, comentó Yeltsin Tejeda en una transmisión en vivo en el Facebook de Puntarenas FC.

Ve los jóvenes del cuadro naranja y otros futbolistas que están en el equipo y considera que es un buen proyecto para él, que viene de salir campeón con Herediano, pero no tuvo los minutos que le hubiese gustado.

“Aquí vengo a luchar por eso, a ayudar al equipo con la experiencia, a ayudar a los jóvenes también y algo importante fue tener una buena comunicación con Ulises (Segura), con quien jugué en liga menor. Durante muchos años fuimos compañeros y, cuando me di cuenta de que había un nuevo interés para esta temporada, hablé con él”, citó.

Yeltsin Tejeda indicó que fue precisamente Ulises Segura quien le explicó todo alrededor del equipo, su experiencia y el respaldo que tuvo.

“Yo viéndolo después, o jugando contra él vi que estaba en un buen momento. Es algo que me gusta mucho, es algo que necesito también y estoy seguro de que les voy a devolver muchas ganas, mucho compromiso y todo lo que necesiten de mí para bien del equipo”, citó Yeltsin Tejeda.

Además, aseguró que esta oportunidad la asume con responsabilidad y compromiso, porque es un jugador al que le gusta darlo todo donde esté y promete entregarse al máximo por Puntarenas.

“Me gusta el proyecto, es de lo único que he hablado, del proyecto deportivo. Mi agente habló de lo demás; yo, enfocado en lo deportivo, he intentado hacer lo posible para llegar bien y quiero ayudar. Que esperen lo mejor de mí, espero poder ayudar mucho al equipo”, manifestó Yeltsin Tejeda.

En esa presentación, el jugador dijo que se siente feliz de ver que otros clubes se interesaron en él y negociar.

“Dejé todo en manos de Dios; sabía que me iba a abrir una puerta y, al fin y al cabo, en las negociaciones lo que más me gustó fue Puntarenas. Les agradezco porque tuvieron paciencia, todos tuvimos paciencia. Desde que terminó el torneo fueron cuatro semanas en negociación y tocó tener tranquilidad, porque uno como jugador quiere tener equipo”, relató.

Yeltsin Tejeda agregó que se siente muy feliz de esta decisión que tomó e insistió en que pretende estar en un gran nivel con el Puerto.

Puntarenas FC también dio a conocer la renovación del contrato de Ulises Segura; así como la contratación de Wálter Cortés y el panameño Vladimir Edghill.

El Torneo de Apertura 2026 comenzará el último fin de semana de julio.