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Yeltsin Tejeda tiene nuevo equipo y no es el que se creía: esto dijo en su sorpresiva presentación

Yeltsin Tejeda fue anunciado por su nuevo club en el fútbol nacional

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Por Fanny Tayver Marín
Concacaf Liga de Campeones
Yeltsin Tejeda afirmó que está muy contento con la decisión que tomó y pretende mostrar un nivel alto en el Torneo de Apertura 2026. (Jorge Navarro para La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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