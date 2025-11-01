¿Ya vieron el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se estrenó como goleador con la Selección Sub-16 de Portugal en la victoria por 3-0 contra Gales en la Copa de Federaciones que se disputa en Antalya (Turquía).
