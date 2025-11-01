Puro Deporte

¿Ya vieron el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El joven es delantero y juega con el Al Nassr, mismo equipo de su padre

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se estrenó como goleador con la Selección Sub-16 de Portugal en la victoria por 3-0 contra Gales en la Copa de Federaciones que se disputa en Antalya (Turquía).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cristiano RonaldoPortugalCristiano Ronaldo JRAl Nassr
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.