¿Ya vieron el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se estrenó como goleador con la Selección Sub-16 de Portugal en la victoria por 3-0 contra Gales en la Copa de Federaciones que se disputa en Antalya (Turquía).

El atacante de 15 años, quien milita en las divisiones formativas del Al Nassr —el mismo club donde juega su padre—, fue convocado a la Sub-16 tras sus buenos rendimientos previos con la Sub-15.

Su anotación llegó en su segundo partido del torneo. En un veloz contragolpe, recibió un pase filtrado y definió de primera al poste del guardameta para abrir el marcador ante Gales.

Hoy, con 15 años y en apenas su segundo partido con la selección Sub 16 de Portugal, Cristiano Ronaldo Jr anotó su primer gol.



¿Alcanzará a jugar con su padre en la mayor? Sí rotundo.



Después de él, su compañero Rafael Cabral marcó en el minuto 65 y en el 91.

Su padre, Cristino Ronaldo, no desaprovechó el momento y compartió el gol su primogénito y lo presumió en sus redes sociales.

El siguiente reto de Portugal será ante Inglaterra el próximo 4 de noviembre.

En mayo, el primogénito de Cristiano Ronaldo disputó sus primeros partidos con la camiseta portuguesa en la categoría sub-15 en el Torneo Vlatko Markovic en Croacia, donde brilló con un doblete en la final ganada ante la selección anfitriona (2-3).