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‘Ya quiero que me operen’: el sueño en pausa de un niño cubano para ser atleta

La crisis energética en Cuba, agudizada por el bloqueo petrolero, tiene en vilo miles de cirugías

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Por AFP
El niño cubano Juan Jose Guilarte posa con sus prótesis en su casa de La Habana, mientras está a la espera de una cirugía.
El niño cubano Juan José Guilarte posa con sus prótesis en su casa de La Habana, mientras está a la espera de una cirugía. (YAMIL LAGE/AFP)







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