Ya hay detalles de la repatriación del cuerpo de la hija de Freddy Álvarez desde Albania

El K.F. Tirana, club donde juega Freddy Álvarez, le rindió un homenaje a la pequeña Irina

Por Milton Montenegro

El cuerpo de la pequeña Irina Álvarez, hija del jugador costarricense Freddy Álvarez, será repatriado para que reciba las honras fúnebres en el país, como lo desean Freddy y María Fernanda Coronado, padres de la pequeña, quien tenía 9 años y falleció en Albania.








