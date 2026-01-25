Ya hay detalles de la repatriación del cuerpo de la hija de Freddy Álvarez desde Albania

El cuerpo de la pequeña Irina Álvarez, hija del jugador costarricense Freddy Álvarez, será repatriado para que reciba las honras fúnebres en el país, como lo desean Freddy y María Fernanda Coronado, padres de la pequeña, quien tenía 9 años y falleció en Albania.

La madrugada del sábado anterior, el K.F. Tirana, club donde juega Freddy Álvarez, confirmó a través de sus redes sociales el lamentable deceso de Irina.

“Estamos trabajando para traer el cuerpo de la niña y creo que el miércoles ya estará acá. Se hace el esfuerzo y la intención es que el miércoles esté de regreso; ya los detalles del funeral y dónde se efectuará, los estaremos comunicando”, aseguró José Luis Rodríguez, de la agencia de representación de jugadores Consultants, empresa que ha representado a Freddy Álvarez a lo largo de su carrera y lo llevó a jugar en países como Perú, Macedonia del Norte, Tailandia y Albania.

El K.F. Tirana, club en Albania donde juega Freddy Álvarez, le rindió este domingo un homenaje a la hija del futbolista. (Facebook/Homenaje hija Freddy Álvarez. Foto Facebook FK Tirana.)

La noticia del fallecimiento de la niña, que, según medios de comunicación de Albania como el Tirana Post, TPZ Albania y JOQ Albania, sucedió de forma accidental, luego de que Irina se cayó de una cama de 1,5 metros de altura, ha conmovido a familiares y a figuras del fútbol nacional.

“Noticias que duelen en el alma, que Dios llene de mucha fortaleza a Freddy Álvarez Rodríguez y a mi prima María Fernanda Coronado. Le pido a Dios fortaleza para estos papitos y familia, y para mi pequeña niña, que Dios la reciba con ese amor y sonrisa que siempre la acompañó a ella, ese corazoncito tan lleno de amor”, escribió Mariela Sequeira, prima de la esposa de Freddy, en su cuenta de Facebook.

En Albania, el K.F. Tirana, club de Freddy Álvarez, rindió un sentido homenaje a la hija del jugador.

“Descansa en paz, dulce ángel”, escribió el conjunto albanés en sus redes sociales y acompañó el texto con fotografías, previo al partido de este domingo, que el Tirana jugó y ganó 1-0 contra el Flamurtari.

El club publicó una serie de imágenes en sus redes sociales, entre ellas una corona de flores y una manta con el nombre de la hija del jugador.

Homenaje a la hija Freddy Álvarez. Foto Facebook K.F. Tirana. (Facebook/Homenaje hija Freddy Álvarez. Foto Facebook FK Tirana.)

El capitán del equipo colocó el arreglo floral, mientras que los demás jugadores, uno a uno, fueron dejando una rosa blanca al pie de la pancarta. Además, los aficionados del equipo también mostraron su apoyo al futbolista tico vistiendo de negro y guardando silencio en ese momento tan conmovedor.

Hasta el momento, ni Freddy Álvarez ni su familia más directa se han referido a lo ocurrido. Álvarez, de 30 años, llegó al K.F. Tirana en el mercado de fichajes de enero, luego de varias temporadas como legionario en Europa y Asia, y tras un paso, el torneo pasado, por el Municipal Liberia en Costa Rica.