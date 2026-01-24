Agencia que representa a Freddy Álvarez gestiona repatriación del cuerpo de su hija fallecida trágicamente

Desde que se confirmó la noticia del fallecimiento de Irina Álvarez, de nueve años, hija del futbolista Freddy Álvarez, la agencia que representa al jugador ha estado en constante comunicación con él.

Así lo confirmó Mónica Malavassi, integrante de Fútbol Consultants, y esposa de José Luis Rodríguez, de la agencia de representación de jugadores, de Consultants.

Malavassi le comentó a La Nación los pasos a seguir con el cuerpo de Irina.

“Estamos ahorita ayudándole (a Freddy Álvarez) con todos los trámites para repatriar el cuerpo. Ellos están allá en Albania, todos, Freddy y su familia”, afirmó Mónica Malavassi.

La madrugada de este sábado, el K.F. Tirana, club donde juega Freddy Álvarez, confirmó a través de sus redes sociales el lamentable deceso de Irina.

“El viernes en la tarde, como a eso de las 5 p.m., el gerente del equipo (K.F. Tirana) nos comunicó del accidente y que la niña estaba en un estado crítico”, mencionó Mónica Malavassi.

El equipo de Freddy no dio detalles de lo ocurrido con su hija, pero luego medios de comunicación como Tirana Post, TPZ Albania y JOQ Albania dieron a conocer cómo murió la niña de nueve años.

“Fuentes policiales sospechan que la menor se cayó de una cama de 1,5 metros de altura y fue encontrada en estado crítico”, escribió el medio Tirana Post en su página en internet.

Freddy Álvarez cuando militaba con Liberia, antes de partir a Albania. (Prensa de Liberia/Prensa de Liberia)

Por su parte, JOQ Albania tituló: “¡La hija de un futbolista de Tirana muere al caerse de su litera!”.

“La hija del futbolista del KF Tirana, Freddy Álvarez, falleció trágicamente esta mañana en la capital, conmocionando a la comunidad deportiva albanesa. Según las primeras sospechas policiales, el incidente está relacionado con la caída de la niña de su litera, conocida como ‘la marinera’, que le causó lesiones irreparables. Sus padres la encontraron aún con signos vitales y la llevaron de urgencia al hospital, pero ni siquiera la ayuda especializada pudo reanimarla”, destacó JOQ en su página en internet.

Freddy Álvarez jugó con Liberia el torneo pasado, pero a finales de diciembre, el club le agradeció su presencia en el equipo, debido a que aceptó vincularse al K.F. Tirana de Albania.

“El nativo de Playa Brasilito en Santa Cruz, estuvo los últimos seis meses en nuestra institución”, publicó Liberia, el 24 de diciembre pasado y dio a conocer que Álvarez viajaría el primero de enero de este año a Albania, para unirse al Tirana, donde es compañero del también costarricense Johan Cortés.