Prensa de Albania da a conocer cómo fue la trágica muerte de la hija de 9 años de Freddy Álvarez

La noticia sacudió el fútbol nacional, la madrugada de este sábado, el K.F. Tirana de Albania, comunicó que falleció la hija del jugador costarricense Freddy Álvarez.

La pequeña Irina tenía solo 9 años y al momento de conocerse la información no había detalles de lo sucedido, sin embargo, medios de Albania, han profundizado en lo ocurrido con la hija de Freddy.

“Fuentes policiales sospechan que el menor se cayó de una cama de 1,5 metros de altura y fue encontrado en estado crítico“, escribió el medio Tirana Post, en su página en internet. al tiempo que en el título de la nota señaló: ”Tragedia en Tirana, muere accidentalmente la hija del futbolista Freddy Álvarez“.

TPZ Albania, también reportó que la niña habría caído desde una litera.

En su sitio web, TPZ título: “Día de luto para el equipo blanquiazul, fallece hija del futbolista de Tirana”.

El medio hizo eco de la noticia que publicó el K.F. Tirana en sus redes sociales.

“Con profundo pesar compartimos la noticia de que la hija de nuestro jugador, Freddy Álvarez, falleció trágicamente en las primeras horas de esta mañana en Tirana”, informó el club del costarricense y fue reproducido por TPZ Albania.

Por su parte JOQ Albania titulo: “¡La hija de un futbolista de Tirana muere al caerse de su litera!"

“La hija del futbolista del KF Tirana, Freddy Álvarez, falleció trágicamente esta mañana en la capital, conmocionando a la comunidad deportiva albanesa. Según las primeras sospechas policiales, el incidente está relacionado con la caída de la niña de su litera, conocida como “la marinera”, que le causó lesiones irreparables. Sus padres la encontraron muerta con signos vitales y la llevaron de urgencia al hospital, pero ni siquiera la ayuda especializada pudo reanimarla", destacó JOQ en su página en internet.

Freddy Alvarez ha jugado en varios países, aquí cuando fue presentado en el Shkupi de Macedonia. (Cotesia)

Freddy Álvarez jugó en el país en Primera División, en clubes como Alajuelense, Herediano y Liberia, pero también sobresalió en un mercado desconocido para Costa Rica como Macedonia del Norte.

Álvarez ganó en 2022 y 2023 el premio al Mejor Jugador de Macedonia del Norte, donde consiguió marcar diferencia de forma importante y fue clave para su club de aquel momento, F.K Shkupi, campeonizara.

Freddy consiguió salir campeón con Herediano, también internacionalmente alzó el título de Macedonia del Norte y fue ganador de la Copa de Tailandia.

La última experiencia de Freddy Álvarez en Costa Rica fue cuando vistió la camisa de Liberia en el certamen pasado y con Jicaral en 2020, luego se fue al extranjero.

A nivel internacional, el futbolista tico también tuvo un paso por Perú.