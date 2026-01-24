Fallece hija de 9 años del jugador costarricense Freddy Álvarez

Un triste noticia sacude al fútbol nacional, con tan solo nueve años, falleció la hija del jugador Freddy Álvarez.

La información fue confirmada por su club, el K.F. Tirana, a través de sus redes sociales durante la madrugada de este sábado.

“Con profundo dolor compartimos la noticia de que la hija de nuestro jugador, Freddy Álvarez, ha fallecido trágicamente en las primeras horas de esta mañana en Tirana. Todo nuestro club está en shock y de luto, acompañando a Freddy y a su familia en este momento tan difícil. Nuestro más sentido pésame a la familia Álvarez”, informó el equipo de Freddy, quien juega en Albania.

El partido programado entre el Tirana y Flamurtari, correspondiente a la jornada 21 de la Superliga, programado para este domingo 25 de enero, fue pospuesto, tras un acuerdo entre ambas instituciones y en señal de respeto hacia el jugador y su familia.

Freddy Álvarez, de 30 años, llegó al KF Tirana en el mercado de fichajes de enero luego de varias temporadas como legionario en Europa y Asia, y tras su paso por el Municipal Liberia.

Freddy Álvaez juega en Albania y en el país tuvo su paso por Alajuelense y Liberia. (KF TIRANA/cortesía)

Fútbol Consultants, agencia representó a Freddy Álvarez en su salida a Tailandia y lo asesoró cuando fichó con Alajuelense y Herediano, publicó una esquela en su cuenta de Instagram.

"Nos invade una tristeza profunda por la partida de la hija de María Esquivel y Freddy Álvarez. Nos unimos al dolor de su familia y les enviamos todo nuestro cariño, fuerza y apoyo en este momento tan duro", resaltó Consultants.

El Municipal Liberia también se unió a los mensajes de respaldo en este duro momento para Álvarez, así lo comunicó el club liberiano en sus redes sociales.

“La familia del Municipal Liberia se une al dolor por el fallecimiento de Irina Álvarez Esquivel, hija de nuestro exjugador Freddy Álvarez Rodríguez. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza y paz en este difícil momento. Que Dios la tenga en su Santa Gloria”, escribió Liberia.