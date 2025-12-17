Ya casi se juega la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo: vea el horario en EE. UU., España y Latinoamérica

La Copa Intercontinental pone frente a frente al PSG de Francia y el Flamengo de Brasil, los dos campeones de la Champions League y la Copa Libertadores de América.
Esta Copa es el torneo de equipos que se realiza anualmente entre los ganadores de cada confederación, y es distinto al Mundial de Clubes que FIFA estrenó a mitad de este año con el formato de 32 participantes, el cual se repetirá cada cuatro años.
El partido entre franceses y brasileños se disputará en Qatar este miércoles 17 de diciembre; vea a continuación los horarios en diferentes partes del mundo.
España: 6 p. m.
México y Centroamérica: 11 a. m.
Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12 mediodía.
Venezuela, Bolivia y Chile: 1 p. m.
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2 p. m.
Estados Unidos
- Hora del Este: 12 mediodía
- Centro: 11 a. m.
- Montaña: 10 a. m.
- Pacífico: 9 a. m.