Ya casi se juega la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo: vea el horario en EE. UU., España y Latinoamérica

Aficionados del Flamengo de Brasil están presentes en el estadio Al-Rayyan de Doha para la final de la Copa Intercontinental ante el PSG.

La Copa Intercontinental pone frente a frente al PSG de Francia y el Flamengo de Brasil, los dos campeones de la Champions League y la Copa Libertadores de América.

Esta Copa es el torneo de equipos que se realiza anualmente entre los ganadores de cada confederación, y es distinto al Mundial de Clubes que FIFA estrenó a mitad de este año con el formato de 32 participantes, el cual se repetirá cada cuatro años.

El partido entre franceses y brasileños se disputará en Qatar este miércoles 17 de diciembre; vea a continuación los horarios en diferentes partes del mundo.

España: 6 p. m.

México y Centroamérica: 11 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12 mediodía.

Venezuela, Bolivia y Chile: 1 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2 p. m.

Estados Unidos