¿Qué es la Copa Intercontinental y cuándo se juega la final? Vea toda la información de este torneo de FIFA

Tras el cambio en el formato en el Mundial de Clubes, la ahora llamada FIFA Challenger Cup o Copa Intercontinental está próxima a tener nuevo campeón

Por Isaac Vega
Flamengo derrotó al Cruz Azul de México por 2-1 y avanzó a la semifinal de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.
Flamengo derrotó al Cruz Azul de México por 2-1 y avanzó a la semifinal de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.







