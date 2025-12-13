¿Qué es la Copa Intercontinental y cuándo se juega la final? Vea toda la información de este torneo de FIFA

Flamengo derrotó al Cruz Azul de México por 2-1 y avanzó a la semifinal de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

La Copa Intercontinental de la FIFA es el torneo anual que reemplazó el antiguo formato del Mundial de Clubes desde el 2024.

Esta competición tiene como objetivo mantener un certamen de equipos cada año, ya que el nuevo Mundial de Clubes se jugará cada cuatro años con 32 participantes.

Esta Copa Intercontinental reúne únicamente a los campeones de cada confederación, es decir: Norteamérica (Concacaf), Sudamérica (Conmebol), Europa (UEFA), África (CAF), Asia (AFC) y Oceanía (OFC).

Para esta edición 2025, los representantes de cada confederación son los siguientes:

Concacaf: Cruz Azul

Cruz Azul Conmebol: Flamengo

Flamengo UEFA: Paris Saint-German

Paris Saint-German CAF: Pyramids FC (Egipto)

Pyramids FC (Egipto) AFC: Al Ahli FC (Arabia Saudita)

Al Ahli FC (Arabia Saudita) OFC: Auckland City FC (Nueva Zelanda)

El único equipo que tiene la final de la Copa Intercontinental asegurada es el campeón de la UEFA Champions League (en esta ocasión el PSG). Las otras confederaciones deben jugar eliminatorias para conseguir un cupo a la disputa por el título.

Primero se jugó la Eliminatoria de África, Asia y el Pacífico; comenzó el domingo 14 de setiembre con el compromiso entre el Pyramids FC y el Auckland City FC, donde el cuadro egipcio se llevó la victoria con un 3-0.

Luego, el equipo africano enfrentó al Al Ahli FC de Arabia el 23 de setiembre. El Pyramids ganó 3-1 y logró clasificarse a la semifinal del torneo, donde se enfrentará al vencedor del Derbi de las Américas.

Este Derbi enfrentó a los campeones de la Concacaf Champions Cup y al campeón de la Copa Libertadores; en esta edición fueron Cruz Azul de México y Flamengo de Brasil.

El partido se jugó el pasado 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali, de Catar, donde el Flamengo se coronó campeón con un 1-2 sobre los mexicanos.

Con estos resultados, la semifinal de la Copa Intercontinental 2025 enfrentará a los campeones de Sudamérica y a los campeones de África.

El juego entre Flamengo y Pyramids FC será este sábado 13 de diciembre a las 11:00 a. m. hora de Costa Rica, en el mismo estadio donde se jugó el Derbi de las Américas.

El ganador tendrá la oportunidad de enfrentarse al Paris Saint-German en la final el miércoles 17 de diciembre a las 11:00 a. m. hora de Costa Rica.

La primera edición bajo este formato fue en el 2024, en esa ocasión el Real Madrid se impuso 3-0 ante el Pachuca con goles de Kylian Mbappé, Rodrygo y Vinicius Jr.