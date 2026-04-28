¿Y Óscar Ramírez? Esto es todo lo que nadie ha dicho sobre lo que pasa hoy en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense no salió a vacaciones inmediatamente después de su eliminación en el Torneo de Clausura 2026.

A pesar de que las semifinales ahora son un asunto que le compete propiamente a Herediano, Saprissa, Liberia y Cartaginés, los rojinegros continúan con trabajos en cancha.

La Liga se mantendrá con entrenamientos durante esta semana, inclusive la próxima. Esa es la directriz que les giraron a los jugadores.

Pero, ¿quién los está entrenando? No es propiamente Óscar Ramírez, sino que el equipo está en este momento a cargo de Wardy Alfaro.

La razón es que el “Macho” pidió unos pocos días de descanso para meditar bien esa decisión que debe comunicar pronto, sobre si decide renovar su contrato con Alajuelense o no.

A pesar de que ya está fuera de competencia, el cuadro rojinegro sigue en la cancha. Quizás, en prácticas donde cada uno medite en lo que hizo bien, lo que faltó y lo que definitivamente estuvo mal.

No debe ser un ambiente alegre, sino una especie de luto. ¿Y por qué y para qué entrenan? Porque a lo interno del club consideraron que era mejor así, en vista de que tampoco una eliminación se premiaría con más vacaciones de la cuenta.

En el club, absolutamente todos hoy están bajo análisis, desde los futbolistas que tienen contrato hasta a los que se les vence, como es el caso del lateral izquierdo Rónald Matarrita y del extremo Joel Campbell.

¿Qué decisiones se tomarán en Alajuelense? Esa es la pregunta que hoy muchos se hacen; pero en realidad, hay que esperar a que llegue esa decisión del “Macho”.

Porque para las decisiones deportivas en cuanto a reestructuración de la planilla, siempre se toma muy en cuenta la opinión del director técnico.

En evaluación entran todos, no solo los futbolistas, sino también los encargados de otras áreas, como la preparación física, considerando que en estos cuatro meses, la Liga se convirtió en un verdero hospital.

Óscar Ramírez tiene la ficha número uno como candidato al banquillo y por eso es que en el club necesita una respuesta pronto.

Algunas cosas ya se van depurando de cara a lo que viene. Las prácticas de estas dos semanas son de lunes a viernes, en horas de la mañana.

Luego de eso, Alajuelense saldrá un mes a vacaciones y el inicio de la pretemporada está previsto para el 8 de junio.

Durante este tiempo, los jugadores que se encuentran lesionados seguirán yendo al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, para continuar con su proceso de rehabilitación.

La decisión del “Macho” vendrá pronto, pero varias de sus personas más cercanas consideran que lo que tiene en la mente es la idea de levantar de nuevo a Alajuelense.

A como estaba la Liga, físicamente no aguantaba un partido más y el propio Óscar Ramírez sabe que con una pretemporada buena y reforzando al equipo, podría intentarlo de nuevo, al menos un semestre más, con el propósito de salir por la puerta grande.

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