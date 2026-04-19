¡Y hasta se enoja! Insólita expulsión en partido trascendental Costa Rica vs. Guatemala: vea lo que pasó

La árbitra Ekaterina Koroleva no titubeó en mostrar la tarjeta roja directa en el partido entre Costa Rica y Guatemala.

Corría el minuto 35 del partido entre la Selección Femenina de Costa Rica y Guatemala en el Estadio Nacional. La árbitra central Ekaterina Koroleva se acercó a la directora técnica de las chapinas, Karla Maya, y le mostró la tarjeta roja.

Y aunque usted no lo crea, la seleccionadora de Guatemala se enojó... Ella no entendía el motivo de esa determinación.

Sin embargo, la realidad es que la directora técnica hizo algo que no se vio bien. La expulsión fue porque pateó el balón hacia atrás para retrasar el juego.

En la transmisión de ESPN indicaron que le costó caro la retención de la pelota para que Costa Rica no jugara rápido. Eso sí, según los comentaristas la roja fue drástica, porque pudo ser amarilla.

Sin embargo, en la transmisión de Repretel, en Canal 11, la exfutbolista Cristín Granados fue muy clara en que una acción así no se ve nada bien y mucho menos cuando quien la efectúa es la directora técnica de una selección.