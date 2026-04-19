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¡Y hasta se enoja! Insólita expulsión en partido trascendental Costa Rica vs. Guatemala: vea lo que pasó

En el partido entre Costa Rica y Guatemala pasó algo que no es bien visto y que provocó una tarjeta roja

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Por Fanny Tayver Marín
La árbitra Ekaterina Koroleva no titubeó en mostrar la tarjeta roja directa en el partido entre Costa Rica y Guatemala.
La árbitra Ekaterina Koroleva no titubeó en mostrar la tarjeta roja directa en el partido entre Costa Rica y Guatemala. (Captura de video ESPN/Captura de video ESPN)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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