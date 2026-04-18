Costa Rica vs. Guatemala: Hora y canales para ver un partido decisivo de la ‘Sele’ rumbo al Mundial y los Juegos Olímpicos

La Selección de Costa Rica se enfrenta contra su similar de Guatemala este sábado 18 de abril, en el Estadio Nacional. Se trata de un partido trascendental en su sueño de ir al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El partido decisivo se disputará desde las 6 p. m. en la Joya de La Sabana, donde las ticas quieren sentirse cobijadas por la afición. Las entradas están a la venta en SpecialTicket.net y tienen un costo de ¢2.500.

Las pupilas de Lindsay Camila se comportaron como una máquina de hacer goles ante Islas Caimán, el pasado 10 de abril, cuando triunfaron 21-0 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Esa imperiosa búsqueda de goles era justamente lo que les correspondía a las ticas para asumir el primer lugar del grupo C en el clasificatorio, donde solo el liderato otorga el derecho de avanzar al Torneo W de Concacaf, donde estarán en juego el boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Y será este sábado cuando se sabrá cuál de las dos selecciones avanza en la eliminatoria. Costa Rica y Guatemala poseen 9 puntos, pero ahora la Sele Femenina tiene ventaja por diferencia de goles. Eso implica que la Tricolor se dejará el boleto si empata o vence a las chapinas.

Alexa Herrera y Gabriela Guillén durante una de las prácticas de la Selección Femenina de Costa Rica, en el Complejo FCRF-Plycem. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. Guatemala? Copiado!

Al prender el televisor este sábado o utilizar aplicaciones en otro dispositivo, usted tendrá varias opciones para observar el partido entre Costa Rica y Guatemala.

El juego será transmitido por Disney+, ESPN, Repretel y TDMAX.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Así fue la semana de la Selección Femenina de Costa Rica Copiado!

La Sele Femenina tuvo una buena semana de trabajo. Después de la victoria anterior, las jugadoras y la entrenadora compartieron con la afición con una firma de autógrafos en un centro comercial.

Además, el miércoles pasado, su entrenamiento fue abierto al público, en las instalaciones del Complejo Deportivo FCRF-Plycem (Proyecto Gol).

“La verdad que es muy bonito, es muy chiva poder compartir con nuestras familias y la gente que vino, tenerlos acá, que puedan ver un poquito más de lo que son los entrenamientos y poder compartir con ellos, e incentivar que vayan el sábado”, expresó la futbolista Gabriela Guillén.

La Selección Femenina de Costa Rica tuvo un entrenamiento abierto al público antes del partido trascendental contra Guatemala. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Además, indicó que muchos aficionados sienten ese amorcito con el fútbol femenino y que ellas ya tenían tiempo de no jugar en casa un partido de eliminatoria.

Por ejemplo, hace una semana se reportó que 1.700 personas acudieron al Estadio Alejandro Morera Soto a verlas. Esta vez, el juego será en el Estadio Nacional.

“En el amistoso contra Brasil se vio el cariño que la gente tiene por la Sele Femenina y ojalá que este sábado también. Yo creo que es el partido más importante de nuestras vidas, porque sin este partido y sin este paso, no hay Mundial. Entonces, vamos a darlo todo para estar en Brasil”, añadió Gabriela Guillén.

Gloriana Villalobos emitió un criterio muy similar al de su compañera y dijo que para ellas es bonito estar cerca de la afición.

“A veces cuando uno entrena solo se aburre o no tiene como esa motivación extra y ver aquí a la familia, o a las chicas, eso ayuda bastante.

El sueño de Noelia Bermúdez con la Selección Femenina Copiado!

En la vida de Noelia Bermúdez hay dos pasiones que conviven día a día: el fútbol y la pastelería. Mientras defiende el arco de la Selección Mayor Femenina, también dedica tiempo a una vocación que descubrió casi por casualidad y que hoy se ha convertido en parte esencial de su identidad.

Noelia Bermúdez es una pieza importante en la Selección Femenina de Costa Rica y en Liga Deportiva Alajuelense. Ella combina el fútbol con su pasión en la cocina. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Su historia con la Selección comenzó hace 14 años, cuando recibió su primera convocatoria siendo aún parte de la Sub-20, en un fogueo ante Estados Unidos. Desde entonces, ha construido un camino sólido defendiendo la portería nacional.

Mientras que su gusto por la repostería nació en Europa, durante su primera etapa como futbolista en España. En medio del tiempo libre que le dejaba el fútbol profesional, empezó a experimentar en la cocina.

“En esa búsqueda de ver qué hacer, en qué ocuparme, me puse a hacer recetas y postres y al final fue algo que se convirtió en lo que hoy me apasiona”, cuenta desde la cocina de su casa.

Así comenzó Turia, proyecto que inició con un crocante, siguió con alfajores y que hoy suma productos como la torta chilena. Sin embargo, el equilibrio no siempre es sencillo. Bermúdez tiene claro que el fútbol sigue siendo su prioridad.

“Es más cansado ser pastelera que ser portera”, comenta entre risas, aunque reconoce que ambos mundos exigen al máximo. “Ha habido momentos donde físicamente me siento un poco desgastada, entonces tengo que hacer pausas, porque al final necesito mi cuerpo para rendir”.

Por eso, ha decidido ofrecer pocos productos y así combinar ambas pasiones, especialmente considerando las exigencias de la Selección, donde puede pasar hasta dos semanas concentrada sin poder dedicar tiempo a su emprendimiento.

En lo futbolístico, Noelia ve una evolución importante en el equipo nacional desde que llegó la nueva entrenadora, Lindsay Camila. “Veo a una selección con una mentalidad más ofensiva, que va a buscar creer más en sacar resultados ante rivales más grandes. La profe se ha encargado de meternos ese chip de creer en nosotras”, afirma.

Hoy, sus sueños están claros y divididos entre sus dos grandes pasiones. En el fútbol, anhela disputar minutos en una Copa del Mundo Mayor. “Ya tuve la oportunidad de estar en un Mundial Mayor, pero no lo jugué. Creo que ese es mi gran sueño, y estar en unos Juegos Olímpicos”, asegura.

Mientras tanto, en la cocina también se ha puesto metas importantes. “Mi objetivo más inmediato es graduarme y ser chef pastelera (…) Y cuando deje el fútbol aspiro a tener mi propio negocio”.

Dos caminos distintos, pero con algo en común: la pasión, la disciplina y el deseo constante de superarse.