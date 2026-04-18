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Costa Rica vs. Guatemala: Hora y canales para ver un partido decisivo de la ‘Sele’ rumbo al Mundial y los Juegos Olímpicos

La Selección de Costa Rica se enfrenta contra Guatemala este sábado, en el Estadio Nacional

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica se enfrenta contra su similar de Guatemala este sábado 18 de abril, en el Estadio Nacional. Se trata de un partido trascendental en su sueño de ir al Mundial Femenino de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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