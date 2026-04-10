Costa Rica vs. Islas Caimán: Hora y canales para ver a la ‘Sele’ en ruta al Mundial y los Juegos Olímpicos

La Selección de Costa Rica juega en casa contra Islas Caimán este viernes 10 de abril, en el clasificatorio donde necesita ganar su grupo para avanzar al Torneo W de Concacaf, donde estará en juego el boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Recuerde que la Tricolor se encuentra en el grupo C de esta fase de la eliminatoria junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Costa Rica inició su camino en esta eliminatoria el pasado 29 de noviembre, con una victoria 2-1 ante Granada como visitante, y posteriormente logró un contundente 0-8 frente a Bermudas, el 3 de marzo.

Ahora, el equipo cerrará la fase en casa con dos partidos. El primero será este viernes ante Islas Caimán en el Morera Soto; luego, el 18 de abril, la Sele Femenina se enfrentará contra Guatemala en el Estadio Nacional.

La Selección Femenina de Costa Rica afronta un partido importante este viernes, en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

¿Dónde puedo ver el partido de la Selección Femenina? Copiado!

El partido de la Selección Femenina de Costa Rica ante Islas Caimán se jugará a partir de las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y será transmitido por TD Más y Canal 11.

Además, si usted es amante de la radio, puede sintonizar el partido en Teletica Radio.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Ellas integran la Selección Femenina de Costa Rica Copiado!

Porteras: Daniela Solera (Mazatlán), Noelia Bermúdez (Alajuelense) y Dayana Pérez (Alajuelense).

Defensas: Fabiola Villalobos (Alajuelense), Gabriela Guillén (Alajuelense), Daniela Cruz (Saprissa), Marian Solano (Herediano), María Paula Coto (Alajuelense), Mariana Benavides (Millonarios), Stephannie Blanco (Real Oviedo) y Valeria del Campo (Rayadas).

Volantes: Alexandra Pinell (Alajuelense), Gloriana Villalobos (Saprissa), Katherine Alvarado (Saprissa), Priscilla Rodríguez (Saprissa), Raquel Rodríguez (Kansas City Current) y Sheika Scott (París FC).

Delanteras: Ana Gilbertson (Sporting), Alexa Herrera (Atlético de San Luis), Cristel Sandí (Real Estelí), María Paula Salas (Fenerbahce), Melissa Herrera (Olympique de Marsella) y Priscila Chinchilla (Atlético de Madrid).

Así se encuentra el grupo C en el clasificatorio Copiado!

Así se encuentra el grupo C en el clasificatorio al Torneo W de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

¿Cuánto cuestan las entradas para ir a ver a la Selección Femenina? Copiado!

Las entradas para los partidos contra Islas Caimán y Guatemala están disponibles en Specialticket.net, con un costo de ¢2.500.

Costa Rica necesita ganar el grupo para avanzar al Campeonato Concacaf W 2026, donde ya están sembradas las selecciones de Estados Unidos y Canadá. Será un torneo de ocho equipos que otorgará los boletos de la región a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.