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Costa Rica vs. Islas Caimán: Hora y canales para ver a la ‘Sele’ en ruta al Mundial y los Juegos Olímpicos

La Selección de Costa Rica jugará este viernes 10 de abril contra Islas Caimán en el Estadio Alejandro Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín
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La Selección de Costa Rica juega en casa contra Islas Caimán este viernes 10 de abril, en el clasificatorio donde necesita ganar su grupo para avanzar al Torneo W de Concacaf, donde estará en juego el boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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