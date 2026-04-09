Puro Deporte

Lindsay Camila hace un pedido especial con el corazón en la mano

La Selección Femenina de Costa Rica juega este viernes 10 de abril contra Islas Caimán en el Estadio Alejandro Morera Soto

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Lindsay Camila considera que jugar partidos de la eliminatoria en casa es muy distinto cuando se tiene el apoyo de la afición.
Lindsay Camila considera que jugar partidos de la eliminatoria en casa es muy distinto cuando se tiene el apoyo de la afición. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaFútbol FemeninoSelección Femenina de Costa RicaCosta Rica vs Islas Caimán
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.