Lindsay Camila hace un pedido especial con el corazón en la mano

Lindsay Camila considera que jugar partidos de la eliminatoria en casa es muy distinto cuando se tiene el apoyo de la afición.

La Selección Femenina de Costa Rica tiene la firme convicción de ir al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028. El combinado patrio dirigido por Lindsay Camila se encuentra en ese camino y este viernes se torna importante.

A la directora técnica de la Sele Femenina le encantaría ver que sus pupilas se sientan acuerpadas no solo por quienes regularmente las acompañan en sus juegos.

“Me encantaría que los aficionados el fútbol en general, no solo para el fútbol femenino nos vean a nosotras, porque queremos mostrar un fútbol competitivo, para adelante, que ahí estén aficionados al fútbol, no solo para el fútbol femenino”, comentó Lindsay Camila.

Este viernes 10 de abril, la Selección Femenina de Costa Rica se enfrentará contra Islas Caimán, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Recuerde que la Tricolor se encuentra en el grupo C de la clasificatoria junto a Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán.

Costa Rica inició su camino en esta eliminatoria el pasado 29 de noviembre, con una victoria 2-1 ante Granada como visitante, y posteriormente logró un contundente 0-8 frente a Bermudas, el 3 de marzo.

Ahora, el equipo cerrará la fase en casa con dos partidos. El primero será este viernes ante Islas Caimán en el Morera Soto; luego, el 18 de abril, la Sele Femenina se enfrentará contra Guatemala en el Estadio Nacional.

Las entradas para ambos encuentros están disponibles en Specialticket.net, con un costo de ¢2.500. Las ticas necesitan ganar el grupo para avanzar al Campeonato Concacaf W 2026, donde se unirán a Estados Unidos y Canadá en un torneo de ocho equipos que otorgará los boletos de la región a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estamos jugando con la camiseta de Costa Rica, que es un país tan bonito y sentimos el orgullo de portarla. Ojalá que la afición venga y nos apoye en estos partidos”, citó Lindsay Camila, en un mensaje con el corazón en la mano.

Sobre lo deportivo, la estratega dijo que el grupo está muy bien y con ganas de que empiecen los partidos.

“Jugar una eliminatoria en casa siempre es muy bueno. Entonces, este primer partido en el Morera Soto es muy importante, contra un equipo que todavía no ganó”, citó la brasileña.

Añadió que intentarán jugar lo mejor posible para que contra Guatemala estén un poco más seguras de ellas mismas, impulsadas por los resultados que están obteniendo.

“Islas Caimán todavía no ganó, tiene dos juegos contra rivales un poco más fuertes; mientras que Guatemala está de líder en el grupo, entonces son los juegos clave que tenemos que ganar”, subrayó.

¿Qué les pide a las jugadoras? Ante esa consulta de La Nación, Lindsay Camila dijo que deben empezar por respetar a los oponentes, pero que a la vez deben jugar su mejor fútbol y buscar el mejor resultado.

“No podemos decir que ya está ganado el partido, porque en el fútbol solo se gana jugando, pero también sabemos que tenemos potencial y estar bien centradas y concentradas para que podamos ser asertivas en todas las ocasiones”, comentó Lindsay Camila.

La seleccionadora de Costa Rica está contenta con la respuesta de sus pupilas, a quienes describe como jugadoras muy inteligentes.

“Desde la primera convocatoria comprendieron bien lo que estaba pidiendo y claro que hay muchos hábitos de la manera en la que juegan con sus equipos, pero lo hicieron muy bien y muy rápido el cambio de chip”, citó.

En este momento cuenta con 23 jugadoras que calificó de muy importantes, pero mencionó que hay un caso puntual de una futbolista que marca diferencia.

“Priscila Chinchilla está haciendo gol y se siente muy positiva con la Sele. Tener una jugadora a la que la camisa le cae muy bien y sabe lo que está haciendo nos ayuda mucho con su experiencia”, destacó Lindsay Camila.

Las convocadas a la Selección Femenina

Porteras: Daniela Solera (Mazatlán), Noelia Bermúdez (Alajuelense) y Dayana Pérez (Alajuelense).

Defensas: Fabiola Villalobos (Alajuelense), Gabriela Guillén (Alajuelense), Daniela Cruz (Saprissa), Marian Solano (Herediano), María Paula Coto (Alajuelense), Mariana Benavides (Millonarios), Stephannie Blanco (Real Oviedo) y Valeria del Campo (Rayadas).

Volantes: Alexandra Pinell (Alajuelense), Gloriana Villalobos (Saprissa), Katherine Alvarado (Saprissa), Priscilla Rodríguez (Saprissa), Raquel Rodríguez (Kansas City Current) y Sheika Scott (París FC).

Delanteras: Ana Gilbertson (Sporting), Alexa Herrera (Atlético de San Luis), Cristel Sandí (Real Estelí), María Paula Salas (Fenerbahce), Melissa Herrera (Olympique de Marsella) y Priscila Chinchilla (Atlético de Madrid).

La tabla de posiciones en el grupo C del clasificatorio