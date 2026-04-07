¿Y ahora? Alajuelense tiene un nuevo problema por resolver

Liga Deportiva Alajuelense culminó la jornada 14 del Torneo de Clausura 2026 fuera de zona de clasificación. Eso le pasa cuando quedan doce puntos por disputarse y muchas cosas pueden pasar.

Herediano marcha líder con 28 puntos, Saprissa es segundo con 27, Cartaginés se ubica tercero con 26 y Liberia escaló al cuarto peldaño con 21 unidades.

Alajuelense ahora se ubica en el quinto peldaño con 19 puntos, seguido por Sporting con 18 y San Carlos con 17. Puntarenas FC registra 15 unidades, Pérez Zeledón 12 y Guadalupe está en el último lugar de la tabla del Torneo de Clausura 2026 con 11 puntos.

Salir de zona de clasificación pareciera no ser el problema real de Alajuelense, sino la obligación de ganar los partidos que le restan en un semestre donde el equipo de Óscar Ramírez ha estado marcado por la irregularidad y un rendimiento flojo.

Dependerá del cristal con el que se mire, porque algunos piensan que la Liga hoy depende de lo que pase por ejemplo en el juego entre Saprissa y Liberia.

Sin embargo, otro criterio es que a pesar de estar en la quinta casilla, Alajuelense sigue dependiendo de sí, siempre y cuando gane sus juegos, recordando que la última jornada la disputará de visita contra el cuadro pampero de José Saturnino Cardozo.

La Liga visitará a Sporting este sábado 11 de abril y luego recibirá a Saprissa el 19 de abril. Posterior al clásico nacional, Alajuelense será local contra Puntarenas FC el 23 de abril y tres días después cerrará la fase regular a domicilio frente a Liberia.

Si los manudos ganaran esos cuatro partidos estarían en semifinales, por eso todavía dependen de sí mismos. El punto está en que realmente consigan esos resultados, en vista que de ganar se les ha hecho un mundo.

Así lo reflejan los números, porque de 14 presentaciones, esta versión de Alajuelense registra cinco ganes, cuatro empates y cinco derrotas.

De los rivales que tiene que enfrentar, Sporting, Saprissa y Puntarenas le ganaron en la primera vuelta; mientras que ante Liberia se dio un empate. Eso significa que todos los equipos que la Liga enfrentará en este cierre de fase regular le quitaron puntos.

“Ya no podemos pensar en lo que pasó, sino en lo que se viene. La contundencia nos está pasando factura (...). Ya no podemos dejar puntos y hay que jugar la primer final que se viene el sábado”, expresó el lateral derecho Fernando Piñar.

Según él, ese duelo entre Sporting y Alajuelense tiene tintes de final dura.

“Es un equipo que vino y nos sacó puntos acá y ahora es difícil pensar en lo que pasó ante Guadalupe, porque queríamos ganar y queríamos los tres puntos en casa. Estábamos en casa, tenemos que hacernos fuertes en casa y creo que este semestre no hemos sido tan contundentes y no hemos dado a respetar nuestra casa”, manifestó el carrilero.

Fernando Piñar dijo que ahora sí es cierto que Alajuelense ya no tiene más allá y que deben reaccionar.

“Ya no podemos hacer nada. Tenemos que ser más autocríticos, ser compañeros dentro de la cancha, creo que en varias ocasiones llegamos al área y por querer ser individualistas no la entregamos al compañero. Creo que tenemos que ver esa parte, hablar entre nosotros en el camerino y ver lo que se viene”, argumentó.

¿Y el parón?

En Alajuelense esperaban con ansias el parón para cortar el trajín, recuperar jugadores e intentar volver mejor. Sin embargo, después del receso, el equipo retornó con un mal resultado.

Además, las lesiones siguen siendo otro misterio en el club, porque en estos primeros meses de 2026 el equipo ha tenido múltiples bajas.

“Lo del parón nos ayuda para recuperar jugadores y al final son cosas que pasan dentro de la cancha, cada quien sale cargado, un poco de molestias y cada quien tiene que cuidarse, pero ahora tenemos que seguir pensando en lo que se viene.

”Ya no podemos seguir pensando en lo que pasó, sino pensar en el sábado y los otros partidos, que van a ser finales, mucho más duros y a recuperar jugadores para lo que se viene”, opinó Fernando Piñar.

Por su parte, Aarón Salazar dijo que con respecto al parón, todo depende mucho del punto de vista del cuerpo técnico, porque a algunos les gusta porque se pueden trabajar cosas tácticas.

“A mí en lo personal me gusta jugar más seguido, pero no hay excusa de que si hubo parón o no hubo parón. Simplemente quedamos debiendo el domingo y eso es todo”, concluyó Aarón Salazar.

Para el partido del sábado, la Liga ya contaría tanto con Jeison Lucumí como con Kenneth Vargas; pero ahora, Celso Borges está en el departamento de recuperación, luego de la dolencia muscular que tuvo el domingo.

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