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Xavi toma las riendas de la Selección de Países Bajos

Países Bajos sorprende con el nombramiento de su primer entrenador extranjero en casi 50 años

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Por AFP
Xavi Hernández, aquí en su etapa como entrenador del Barcelona en el 2024. El gran mediocampista ahora buscará el éxito al frente de Países Bajos.
Xavi Hernández, aquí en su etapa como entrenador del Barcelona en el 2024. El gran mediocampista ahora buscará el éxito al frente de Países Bajos. (URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP)







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