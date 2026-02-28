X-Knights: Conozca el canal y la hora para ver las emociones del motociclismo freestyle

El español Dany 'El Pajarito' Torres suma cinco títulos de los X-Knights y es una de las máximas figuras del evento.

El Estadio Nacional se llenará de adrenalina y emociones este sábado con la edición 17 de los X-Knights, que contará con los mejores pilotos del mundo en la modalidad de motocross freestyle.

En esta ocasión, el evento se convertirá en sede de dos competiciones de carácter global: la Copa del Mundo de Freestyle Motocross de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y el Supercross Panamericano.

Un total de 75 pilotos nacionales e internacionales competirán en el INS Estadio, que fue transformado en una pista de primer nivel para disputar ambas modalidades, consolidándose como el principal recinto deportivo del país para este tipo de espectáculos.

La competencia se transmitirá a partir de las 8 p. m. por Canal 7 y también se podrá seguir por la aplicación TDMAX.

Será la primera vez que el Supercross Panamericano se realice en La Joya de La Sabana, sumándose al tradicional espectáculo del Freestyle Motocross, que en 2026 tendrá carácter mundialista bajo el aval oficial de la FIM.

Entre los pilotos costarricenses confirmados destacan Fabricio Chacón, José Pablo Chaves, Scott Vargas, Yarod Vargas, Jack Dávila, Fabricio Segura, Esteban Castillo, Alonso Pazos, Estefano Berkovics, Joe Frazer Garro y Antonio Antillón, entre otros reconocidos exponentes del motocross nacional, quienes competirán en las categorías SX1 y SX2.

En la Copa Mundial FIM de Freestyle Motocross estarán en competencia figuras de primer nivel internacional como el francés David Rinaldo, ganador de la primera fecha del campeonato disputada en Pamplona, España; el español José “Mincha” Canosa, campeón defensor de X-Knights 2025 y segundo lugar en esa misma fecha.

Además participarán el español Maikel Melero, el italiano Davide Rossi y el chileno Marco González. A ellos se suma el español Dany Torres, multicampeón de X-Knights, con cinco títulos.

Los boletos para los X-Knights tienen precios que oscilan entre ¢11.160 y ¢43.000, más cargos por servicio. Las entradas están disponibles en la plataforma oficial del evento.