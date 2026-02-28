Puro Deporte

X-Knights: Conozca el canal y la hora para ver las emociones del motociclismo freestyle

La edición 17 de los X-Knights se realizará este sábado, y además se llevará a cabo el Panamericano de supercross

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
X-Knights 2026 Dany Pajarito Torres 26 de enero del 2026 Cortesía: MJComunicación
El español Dany 'El Pajarito' Torres suma cinco títulos de los X-Knights y es una de las máximas figuras del evento. (La Nación/X-Knights 2026)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
X-Knights 2026SX SupercrissCopa del Mundo de Freestyle Motocross
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.