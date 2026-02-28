Dany Torres: El ‘Pajarito’ que voló en los X-Knights recuerda un enloquecido estadio Ricardo Saprissa

Los constantes ingresos al quirófano, 10 operaciones, los dolores después de las competencias y la imposibilidad de dar lo mejor en cada salto llevaron a Dany ‘El Pajarito’ Torres a tomar la decisión de dejar el motocross freestyle.

Sin embargo, un reto de su hijo Eneko, quien le pidió saltar nuevamente en su motocicleta, hizo que el piloto español volviera a competir y, además, regresará a los X-Knights, que en este 2026 cumplen su edición número 17.

El español, máximo ganador del evento tras conquistarlo en cinco oportunidades, volverá a competir este sábado 28 de febrero a partir de las 7 p.m. en el INS Estadio.

Dany se encontrará con un formato diferente, ya que este año el certamen será la segunda fecha de la FIM Freestyle GP World Cup. Además, el espectáculo incluirá el SX Supercross y la competencia de freestyle BMX, una combinación que sin duda hará vibrar a los aficionados a los deportes extremos.

“Volver a competir en los X-Knights es siempre una gran oportunidad de reencontrarme con los aficionados costarricenses. Costa Rica es mi segunda casa; aquí he logrado muchas cosas y es satisfactorio volver”, explicó Torres.

El piloto español Dany El 'Pajarito' Torres observó los periodicos de su primera presentación en los X-Knights, en el estadio Ricardo Saprissa. (La Nación/MACRComunicación)

Dany, en su retorno al país, luego de retirarse en 2022 por las lesiones que minaron su estado físico, se llevó una grata sorpresa cuando Óscar Solís, DJ oficial del evento, le mostró algunas fotografías de su paso por Costa Rica, sus triunfos y sus grandes momentos.

Torres observó emocionado la colección de los periódicos de Solís, quien suma 14 ediciones laborando para RPM Family. Repasó cada una de las portadas y fotografías, revivió sus saltos y recordó a los amigos con quienes ha competido en nuestro país.

También evocó sus primeras presentaciones en el Estadio Ricardo Saprissa, donde disfrutó de un llenazo impresionante y de la pasión del público costarricense, que lo elevó a la categoría de ídolo.

“En Costa Rica he tenido grandes momentos, pero en el estadio Saprissa todo se sentía diferente. Había mayor cercanía con el público, se percibía el calor de los espectadores y todo era distinto”, explicó Torres.

“La Cueva” fue la primera casa de los X-Knights y el escenario donde el “Pajarito” Torres voló por primera vez en Costa Rica maravillando a un público que también, por primera vez en el país, presenciaba un evento de freestyle motocross que dejó a más de uno boquiabierto en aquellas presentaciones.

“Esa cercanía con el público era única, se sentía diferente. Estas imágenes me recuerdan el ambiente que viví en el estadio Saprissa. Desde el primer año los costarricenses me apoyaron mucho y son momentos inolvidables”, comentó.

Este año los X-Knights tendrán un duelo español, pues además del Pajarito Torres entrarán en acción sus coterráneos José Mincha, campeón del 2025; Maikel Melero; el japonés Taka Higashino; el francés David Rinaldo; y el italiano Davide Rossi.

“Será una competencia muy fuerte, donde cada uno dará lo mejor. No participé en la primera fecha de la Copa del Mundo, por lo que debo buscar estar entre los primeros para sumar puntos y optar por un lugar entre los finalistas”, añadió Torres.

Los boletos para los X-Knights tienen precios que oscilan entre ¢11.160 y ¢43.000, más cargos por servicio. Las entradas están disponibles en la plataforma oficial del evento.