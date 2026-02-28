Puro Deporte

Dany Torres: El ‘Pajarito’ que voló en los X-Knights recuerda un enloquecido estadio Ricardo Saprissa

El piloto español Dany ‘El Pajarito’ Torres revivió su paso por el estadio Ricardo Saprissa, gracias a recuerdos muy especiales

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Dany 'El Pajarito' Torres recuerda el estadio Saprissa







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
X-KnightsDanny Pajarito TorresEstadio Ricardo Saprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.