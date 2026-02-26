Piloto costarricense deja atrás retiro de cinco años para competir en el supercross de los X-Knights

Estefano Berkovics Chaves, en los últimos cinco meses, combinó los entrenamientos en su motocicleta y su trabajo como gerente de la marca Volvo. Cortesía: MARComunicación

A los 23 años y tras proclamarse subcampeón del Campeonato Nacional de Motocross en la categoría MX1, la más importante del país, con el equipo Pasión MX, tomó una de las decisiones más difíciles de su vida.

Después de pasar por todas las categorías del motocross y cumplir su sueño de niño al emular a su padre como piloto, quedando a un paso de ser campeón, la oportunidad de un buen trabajo lo llevó a desvincularse del motocross.

No obstante, cinco años después, Estefano Berkovics Chaves volvió a ilusionarse al conocer la oportunidad de competir en un SX Supercross, en el marco de la edición número 17 de los X-Knights, lo que lo motivó a regresar a la pista.

El evento de freestyle motocross, así como de freestyle BMX y supercross, se realizará este sábado 28 de febrero, a las 7 p. m., en el Estadio Nacional.

“Comencé en el motocross por influencia de mi padre, pero desde pequeño, para que hubiera moto, había que tener buenas notas en la escuela y el colegio. Siempre tuve que combinar lo académico con el deporte; sin duda, el motocross fue un estilo de vida, pero una oportunidad laboral lo cambió todo”, expresó Berkovics.

Tras concluir en 2021 sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Costa Rica, ingresó a la empresa Volvo, donde actualmente se desempeña como gerente de marca. Además, cursa la Maestría en Administración de Empresas.

“Me dediqué a estudiar y a practicar otros deportes como ciclismo y CrossFit; además, corrí mi primera maratón. La verdad, estaba muy concentrado en mi carrera profesional y alejado del motocross”, recordó Berkovics.

Estefano Berkovics se coronó subcampeón de la categoría MX1 del motocross costarricense en 2021 y de la MX2 en el 2019. Cortesía: Estefano Berkovics (La Nación/Cortesía: Estefano Berkovics)

El sueño de correr en el Estadio Nacional

El gerente y piloto confesó que siempre había soñado con un supercross en el Estadio Nacional y al enterarse de que los X-Knights organizarían el Panamericano, con la participación de ocho países, supo que no podía perdérselo.

“De no haber sido por el supercross en los X-Knights, no habría regresado al motocross. Siempre ha sido parte de mi vida. Soy muy competitivo y no podía dejar pasar la oportunidad de competir en un evento así en el país”, relató Berkovics.

El piloto, entre bromas, aseguró que a la primera que tuvo que convencer fue a su esposa, Ana Laura Brizuela, por lo que utilizó sus “habilidades comerciales” para lograrlo. Su pareja sabe lo importante que es para él.

“Cuando se dio la noticia, empecé a buscar información para poder ser invitado. Es cierto que tenía tiempo de no practicar motocross, pero físicamente me siento bien. Al recibir la invitación, empezamos a preparar la motocicleta y entrenar en las pistas de Lindora, Alajuela y Cartago, que se adaptan al circuito", añadió.

Debido a su trabajo, solo pudo entrenar los fines de semana, pero trató de aprovecharlos al máximo.

“Entrené en la motocicleta sábado y domingo, unas seis horas por día. Quiero hacer las cosas bien y tener una buena presentación. Es una competencia muy intensa y de gran exigencia, por eso debemos llegar bien preparados”, declaró Berkovics.

Los boletos para los X-Knights tienen precios que oscilan entre ₡11.160 y ₡43.000, más cargos por servicio. Las entradas están disponibles en esta plataforma.