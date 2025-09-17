Otros deportes

Del redondel de toros de Zapote al Estadio Nacional: X Knights revive emocionante prueba que inició hace 35 años

La edición 17 de los X Knights tendrá una de las competencias más esperadas por los amantes del motocross

Por Juan Diego Villarreal
15/03/2025, San Jose, Estadio Nacional, X Knights 2025.
Los X Knights volverán al Estadio Nacional el próximo 28 de febrero del 2026, con más competencias y emociones. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







X KnightsEdición 17, febrero 2026Supercross
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

