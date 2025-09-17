Del redondel de toros de Zapote al Estadio Nacional: X Knights revive emocionante prueba que inició hace 35 años

Los X Knights volverán al Estadio Nacional el próximo 28 de febrero del 2026, con más competencias y emociones.

La edición 17 de los X-Knights revolucionará una vez más la disciplina de los motores al presentar tres deportes en el Estadio Nacional, el próximo 28 de febrero de 2026.

Sin duda, el gran atractivo para los amantes de los saltos y la velocidad será la realización del denominado SX Supercross, que por primera vez se llevará a cabo en la Joya de La Sabana, como parte del evento de freestyle más ambicioso de Latinoamérica.

Al SX Supercross se unirán el evento de motocicletas freestyle con sus acrobacias y el BMX freestyle, donde estarán los ticos Kenneth Pollis Tencio y Serek Solano.

Manrique Mata, director de Family Fun RPMTV, explicó que el primer Supercross en Costa Rica se disputó el 21 de abril de 1990 en la plaza de toros de Zapote (que ya no existe) y, prácticamente 36 años después, volverá a correrse, pero esta vez en el Estadio Nacional, durante la celebración de los X-Knights.

“En nuestra próxima edición de los X-Knights vamos a tener un evento que, creo que muchos amantes del motocross han esperado durante mucho tiempo, como es el Supercross, que sin duda será un acontecimiento histórico. Antes se realizaba en Zapote y ahora lo tendremos por primera vez en el Estadio Nacional”, comentó Mata.

El organizador señaló que será una experiencia única para los nuevos pilotos costarricenses, quienes nunca han competido en esta modalidad del motocross.

La pista de Supercross medirá aproximadamente 250 metros de largo, con carriles de siete metros de ancho y una parrilla de salida para 15 pilotos. Además, contará con dos saltos dobles, una zona de whoops u “olas”, un serrucho, tres mesas, nueve curvas en diferentes direcciones y un salto triple en la meta.

Supercross ‘debuta’ en el Estadio Nacional

Por su parte, José Pablo Chaves, piloto de la escudería Suzuki y actual seleccionado nacional para el Mundial de Motocross de Naciones, en la categoría Open, aseguró que será un momento muy especial para su disciplina.

“La verdad estoy muy emocionado al conocer la noticia. Será la primera vez que voy a competir en el Estadio Nacional. Estaba muy pequeño cuando realizaron los Supercross en nuestro país y ahora espero tener la oportunidad de correr en uno, como lo hicieron Adrián Robert y Ernesto ‘Lobito’ Fonseca”, expresó Chaves.

Family Fun RPMTV también dio a conocer los pilotos que participarán en el evento de motocross freestyle. La lista la encabeza el español José Canosa “Mincha”, quien fue Mejor Rookie en 2024 y conquistó los X-Knights en 2025.

Asimismo, estará presente el alemán Luc Ackermann, campeón mundial FIM, tres veces medallista de los X-Games y tres veces campeón de los X-Knights, quien vuelve decidido a recuperar el cetro tras ser subcampeón en 2025.

Desde Italia retorna Davide Rossi, subcampeón del NOTJ World Tour 2024, quien conquistó al público costarricense en la edición anterior con su repertorio, así como un renovado español Maikel Melero, que competirá una vez más en el evento.

A ellos se suman el chileno Marco “Chino” González, como el exponente más destacado de Latinoamérica, y el japonés Taka Higashino, el más exitoso de este deporte hasta el momento.

Los precios de las entradas van desde los ₡11.160 hasta los ₡43.000, más cargos por servicio. Todas las localidades y detalles pueden consultarse en la esta plataforma.