X Knights 2026 escriben una nueva historia al recibir designación que los catapulta a la élite mundial

El español José Mincha, fue el ganador de los X Knights de este año y ya prepara su regreso para la edición del 2026.

La edición 17 de los X-Knights 2026 significará un antes y un después, tras una noticia que cambiará el rumbo de uno de los eventos de motores más emblemáticos de Costa Rica y la región.

A partir del próximo año, la competencia de freestyle de motocross se convertirá en sede oficial del Campeonato Mundial (Federación Internacional de Motocross (FIM) Freestyle GP, el cual consta de tres fechas, y la única en América se realizará en nuestro país.

La noticia fue dada a conocer por Manrique Mata, director de Family Fun / RPMTV, quien también anunció que la edición del próximo año será dedicada al ministro de Deportes, Donald Rojas.

La FIM destacó en su declaratoria oficial el impacto positivo de los X-Knights en el desarrollo del freestyle motocross y en la proyección internacional de Costa Rica, reconociendo el compromiso del evento con los valores deportivos y la excelencia organizativa.

De acuerdo con el calendario internacional, la primera fecha de la Copa del Mundo se realizará en Pamplona, España; el 20 de diciembre, posteriormente, el 28 de febrero del 2026, se llevará a cabo en el Estadio Nacional, y finalmente, la última jornada está por confirmarse en Francia.

X Knights más atractivo

Ignacio Verneda, representante de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), fue quien confirmó la noticia y destacó la importancia de los X-Knights en Latinoamérica y el resto del mundo.

“Como segunda fecha válida del campeonato, para la FIM es un verdadero placer llegar a Costa Rica. Estamos convencidos de que será un éxito pleno. Se trata de un organizador (Family Fun – RPMTV) con mucha experiencia y estoy seguro de que regresaremos en los próximos años”, señaló Verneda.

Al ser una fecha puntuable por la Copa del Mundo, el evento deberá cambiar el estilo de rampas, la puntuación y el formato de la competencia, lo cual hará más atractivo el espectáculo para los espectadores.

La organización de los X Knights además dio a conocer los pilotos que competirán en febrero próximo, entre ellos el español José Mincha, vigente monarca de la edición 2024, y el tres veces campeón Luc Ackermann, de Alemania.

A ellos se unen Julien Vanstippen, de Bélgica; David Rinaldo, de Francia; Davide Rossi, de Italia; Filip Podmol, de República Checa; y Maikel Melero, de España.

Para este 2026, a los X Knights se incorporaron SX Supercross, que por primera vez se llevará a cabo en “La Joya” de La Sabana, como parte del evento de freestyle más ambicioso de Latinoamérica, lo que sin duda será un gran atractivo para los amantes de los saltos y la velocidad

El SX Supercross se unirá al evento de motocicletas freestyle con sus acrobacias y el BMX freestyle, donde estarán los ticos Kenneth Pollis Tencio y Derek Solano.

Las entradas para X Knights 2026 ya están disponibles en eticket.cr, con precios que van desde ₡11.160 hasta ₡43.000, más cargo por servicio. El evento incluirá también las competencias de BMX y el ya anunciado Supercross.