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Wílmer López no se resigna: espera que lo de Óscar Ramírez no sea el final

Wílmer López tiene un criterio muy particular sobre Óscar Ramírez y Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Wílmer López está concentrado en el desenlace del campeonato de fútbol femenino con las leonas, pero también pasa pendiente del equipo masculino de Liga Deportiva Alajuelense.
Wílmer López está concentrado en el desenlace del campeonato de fútbol femenino con las leonas, pero también pasa pendiente de todo lo relacionado con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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