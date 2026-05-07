Wílmer López no se resigna: espera que lo de Óscar Ramírez no sea el final

Wílmer López está concentrado en el desenlace del campeonato de fútbol femenino con las leonas, pero también pasa pendiente de todo lo relacionado con Liga Deportiva Alajuelense.

Wílmer López confiesa que él se encuentra en el bando de las personas que cruzaban los dedos para que Óscar Ramírez continuara como director técnico de Liga Deportiva Alajuelense.

Eso no pasó y el Pato respeta la decisión del “Macho”; pero también tiene muy claro lo que hoy le diría si lo tuviera de frente, en este preciso momento.

Según manifestó Wílmer López a La Nación, si en este instante se le presentara la oportunidad de cruzar algunas palabras con él —y que espera hacerlo pronto—, lo primero sería decirle “gracias”.

“Hay que gradecerle a Óscar todo lo que le ha aportado a la institución y lo que le aportó en este último tiempo que estuvo, la alegría que nos vino a dar, de ser nuevamente campeones. Yo sinceramente quería y esperaba que Óscar se mantuviera por lo menos hasta diciembre, pero son las circunstancias y son las decisiones que hay que tomar”, manifestó Wílmer López.

Al pensarlo un poco más, en el propio Estadio Alejandro Morera Soto, donde concedió esta entrevista, repitió que le exteriorizaría un agradecimiento por todo; pero que también espera que este no sea el fin... Y que de alguna manera, el “Macho” siga siendo parte de Alajuelense.

“Espero que pueda mantenerse dentro de la institución, aportándole, porque todavía tiene mucho que aportarle y él lo ha dicho, que una de las cosas que más le gustan es estar ahí, en las ligas menores, aportándole detallitos a los jugadores”, subrayó.

El ídolo de Alajuelense ve a Óscar Ramírez como una pieza valiosa que todavía tiene algo que hacer más en el club.

“Sería bueno que trabaje con los muchachos, para que cuando lleguen al primer equipo, lleguen con menos deficiencias y yo creo que eso la Junta Directiva puede verlo así, entenderlo y que logre mantener a Óscar dentro de la institución”, citó.

Claro está, para que eso pase, no solo se necesita que la dirigencia lo plantee y lo intente; sino que el propio Óscar Ramírez quiera hacerlo.

“Yo estoy casi seguro de que él por ese lado puede aceptar, porque no es la misma presión, ya no tiene tal vez la misma exigencia que estando en el primer equipo. Él sabe las deficiencias que hay en ligas menores y que él puede ayudar a corregirlas a edades tempranas para que no lleguen con esas deficiencias a la Primera División”, recalcó Wílmer López.

Después de la euforia de diciembre al ponerle fin a una sequía con la obtención del campeonato nacional, hoy Alajuelense otra vez vive un momento complicado, con el liguismo enojado al ver que el equipo tuvo uno de sus peores torneos cortos tomando en cuenta lo ocurrido en los últimos años.

La tensión llega a tal punto, que posiblemente cualquier decisión que se tome en el club sobre lo que sigue para luchar por levantarse de nuevo, no se verá bien y que la turbulencia se acabará hasta que otra vez Alajuelense consiga un título.

Wílmer López se pone en los zapatos de todos los liguistas, sufriendo por la eliminación del equipo. Sin embargo, él prefiere ser optimista.

“Si la Liga en el torneo que viene vuelve a estar en los primeros lugares, vuelve a pelear un campeonato y vuelve a salir campeón, puede agarrar ese rol de ser campeón, que sea bicampeón, tal vez pierda uno o dos, pero que lo vuelva a ser, que ya no haya ese impás tan grande que hubo en estos años atrás, de sequías prolongadas. Lo que necesitamos es que ese margen de no ser campeón cada vez sea más corto”, expresó.

Según él, eso es parte del legado que dejó Óscar Ramírez, en una gestión donde el equipo se convenció, al menos en el semestre pasado, de que sí podía hacer cosas importantes, como ganarle a todos los rivales directos en casa y de visita.

Insistió en que por ese y por más motivos, al menos él esperaba que el “Macho” se mantuviera hasta diciembre, porque considera que era seguir con la idea de él, de entrena, de su mentalidad y de volver a darle oportunidad a los muchachos de liga menor.

“La decisión está tomada y esperemos que quien venga, traiga una buena idea, que venga a aportarle realmente a la institución y que venga y defienda estos colores como lo hacemos muchos, como muchos de nosotros que realmente sentimos estos colores y amamos estos colores, que sufrimos cuando no se gana algo y lógicamente disfrutamos cuando se ganan las cosas”, aseguró el Pato.

Al igual que los demás liguistas, él está a la espera de conocer novedades sobre qué pasará; mientras que en su rol de técnico de las leonas, se alista para encarar la recta final del Torneo de Clausura de la Liga Premier Femenina, donde Alajuelense buscará alzar la décima corona consecutiva.

“Uno no puede hacerse de la vista gorda, uno siempre está ahí pendiente y atento a la parte masculina, al primer equipo, porque la institución depende y se mueve en torno al masculino, no nos vamos a engañar”, apuntó Wílmer López.

Pero también sabe bien que sus jugadoras tienen todos los méritos de estar siempre ahí.

“En los últimos años hemos sido la alegría de la institución dándole campeonatos y esperamos ahora en este torneo poder darle nuevamente una alegría al aficionado liguista, al cual desde ya uno invita para que vaya a Escazú a apoyarnos”, comentó.

Alajuelense visitará este jueves a Dimas Escazú, a las 8 p. m., en la última fecha de la fase regular. Después de eso, el próximo lunes buscará el pase a la final, en un duelo a partido único contra el equipo que se clasifique en el cuarto lugar.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.