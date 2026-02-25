Whitecaps vs. Cartaginés: Hora exacta y canal para ver este partido decisivo en ‘Concachampions’

¿El Club Sport Cartaginés o Vancouver Whitecaps? Uno de los dos equipos avanzará la noche de este miércoles 25 de febrero a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El partido empezará a las 8:30 p. m., en el estadio BC Place, en Vancouver, Columbia Británica.

Hace una semana, los brumosos y el equipo donde milita la leyenda alemana Thomas Müller empataron 0-0. Eso significa que la serie está abierta. Y el equipo de Amarini Villatoro se atreve a soñar.

Uno de los dos se despedirá esta noche de la Concachampions, el otro avanzará para buscar el boleto a cuartos de final contra Seattle Sounders.

Los de la Vieja Metrópoli quieren competir y trascencer, aunque también saben que no será fácil, y que estarán de nuevo frente a frente contra un equipo poderoso.

Enchaquetado por la baja temperatura en Vancouver, el técnico de los brumosos, Amarini Villatoro dijo que para Cartaginés es un honor y un orgullo poder disputar el torneo internacional más exigente a nivel de clubes en el área.

La previsión es que para el momento del juego, el termómetro podría marcar 4 grados, con presencia de lluvia.

“Tenemos unos dos o tres jugadores con algunos resentimientos y estas últimas horas serán determinantes para tomar una decisión sobre la participación. Sabemos que la exigencia será alta para nosotros, muy alta y para eso los jugadores tienen que estar al 100%”, manifestó Amarini Villatoro en la rueda de prensa previa al juego.

Cartaginés reconoció el BC Place en la fría ciudad de Vancouver, donde este miércoles jugará contra Whitecaps en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Fotocomposición en Canva)

Además, Johan Venegas no viajó a Canadá porque se lesionó en el partido del domingo contra Liberia.

Para el juego de este miércoles entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés, el técnico chapín dijo que pretenden hacer un juego inteligente, con un planteamiento grupal donde todos cumplan su función.

“Pienso que si queremos competir en la serie, queremos lograr el resultado que nos lleve a una posible clasificación, tal vez con la pelota tenemos que mostrar un poquito más y más confianza”, destacó el entrenador.

¿Dónde puedo ver el partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés?

El partido entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés será transmitido por ESPN. Además, también podrá verse mediante la aplicación de Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el partido en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (93.5 FM) y Monumental (93.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Kevin Briceño trató de protegerse al máximo del frío que impera en Canadá. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

Lo que puede pasar esta noche entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés

Recuerde que el gol de visita funciona como criterio de desempate. Eso implica que la única manera en la que esta serie se extendería a tiempos extra es si esta noche se registra otro 0-0 en Canadá.

Un empate con goles —por cualquier otro marcador—, le daría el boleto al equipo costarricense. O bien, imperará la lógica de que quien gana, avanza.

Si persistiera el 0-0 y esa tendencia se mantiene en los tiempos extra, se procedería con los lanzamientos de penal.

Vea la rueda de prensa de Cartaginés en Canadá (video)

Cartaginés quiere hacerlo bien en Canadá contra Vancouver Whitecaps

Amarini Villatoro: 'No todo es el dinero'

Amarini Villatoro lo que más quiere es que Cartaginés consiga un resultado histórico en Canadá, pero también sabe que es complejo, por el poco espacio para trabajar y por la calidad del rival.

“Es importante hacer énfasis en que enfrentamos un rival fuerte, complicado en todo sentido, pero valoro mucho lo que está haciendo el grupo. Es esto de ir partido a partido, jugar, recuperar, hacer análisis de videos, parece más uno un maestro en la pizarra tomando apuntes y haciendo líneas”, relató Amarini Villatoro.

Así es el BC Place donde jugarán Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Fotocomposición en Canva)

Dijo que resulta clave que el jugador llegue lo más entero posible a cada partido y que aprendió que más no es mejor, sino que el descanso es importante y que tiene que trabajar los detalles en video.

“La palabra clave es ser realista, a quién enfrentas y lo he dicho, el fútbol mundial está lleno de hazañas, que se tiene que saber competir, sin dejar de ver contra lo que se enfrenta.

“Este torneo es el más importante para nosotros, como en Europa está la Champions League y en Suramérica la Libertadores y ves siempre equipos de países que tal vez no son dominantes compitiendo y son ejemplos, porque no todo es el dinero”, apuntó el entrenador chapín.

Cree que hay factores que inclinan la balanza hacia un lado, pero que también existen maneras de competir con las armas que se tienen.