Whitecaps vs. Cartaginés: Hora exacta y canal para ver este partido decisivo en ‘Concachampions’

Vancouver Whitecaps y Cartaginés juegan esta noche en Canadá por el pase a los octavos de final en la Copa de Campeones de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
¿El Club Sport Cartaginés o Vancouver Whitecaps? Uno de los dos equipos avanzará la noche de este miércoles 25 de febrero a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. El partido empezará a las 8:30 p. m., en el estadio BC Place, en Vancouver, Columbia Británica.








CartaginésVancouver WhitecapsCopa de Campeones de ConcacafConcachampions
