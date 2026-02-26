Puro Deporte

¿Jugará Thomas Müller? Vancouver Whitecaps y Cartaginés disputan el boleto a octavos de final en ‘Concachampions’

Vea las alineaciones de Vancouver Whitecaps y Cartaginés para el partido de la verdad en ‘Concachampions’

Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Vancouver
Thomas Müller jugó la semana pasada unos minutos en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







CartaginésVancouver WhitecapsCopa de Campeones de ConcacafConcachampions
