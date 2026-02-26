¿Jugará Thomas Müller? Vancouver Whitecaps y Cartaginés disputan el boleto a octavos de final en ‘Concachampions’

Thomas Müller jugó la semana pasada unos minutos en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps.

Falta poco para que empiece el duelo de la verdad entre Vancouver Whitecaps y Cartaginés, en el partido decisivo para ver cuál de los dos equipos avanzará a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Recuerde que la semana pasada, el juego de ida quedó 0-0 en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.

¿Jugará Thomas Müller? Veamos las decisiones tomadas por los técnicos Jesper Sorensen y Amarini Villatoro, en un partido en el que impartirá justicia el árbitro mexicano Marco Ortiz.

Alineación de Cartaginés

Titulares: Kevin Briceño, Fernán Faerron, Douglas López, Cristopher Núñez, Luis Flores, Carlos Barahona, Diego González, Diego Mesén, Ricardo Márquez, Suhander Zúñiga y José Mora.

Suplentes: Christopher Moya, Darien Hidalgo, Randall Cordero, Marcelo Pereira, Claudio Montero, Leonardo Alfaro, Juan Carlos Gaete, Bernald Alfaro y Enzo Fernández.

Alineación de Vancouver Whitecaps

Titulares: Yohei Takaoka, Ralph Priso, Oliver Larraz, Emmanuel Sabbi, Sebastian Berhalter, Kenji Cabrera, Édier Ocampo, Brian White, Tate Johnson, Tristan Blackmon y Jeevan Badwal.

Suplentes: Adrían Zendejas, Isaac Boehmer, Mathias Laborda, Thomas Müller, Rayan Elloumi, Andrés Cubas, Aziel Jackson, Jean Claude Ngando, Mihail Gherasimencov y Nikola Djordjevic.